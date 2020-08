Manchester City oficializó la partida de Claudio Bravo tras cuatro temporadas

Se venía especulando hace meses, las últimas semanas tomó fuerza y este martes se concretó. Finalmente, Claudio Bravo se despidió del Manchester City tras cuatro temporadas y se parece acercar su regreso a España, donde en el Real Betis lo esperan con los brazos abiertos.

A través de redes sociales, los “ciudadanos” se despidieron del portero nacional “el portero chileno, ahora de 37 años, jugó 61 partidos con el City después de fichar por el Barcelona en 2016 y mantuvo 20 porterías a cero“, esgrimieron en un comunicado.

“Bravo será recordado por traer un nuevo estilo de portería al City: el llamado ‘portero del barrendero’, con su excelente técnica y control con el balón en los pies. Los fanáticos de la ciudad también recordarán sus grandes actuaciones en la tanda de penales, primero contra Wolves en el Etihad en 2017/18 y nuevamente cuando su atajada de Georginio Wijnaldum del Liverpool aseguró el Community Shield 2019″, agregaron.

El bicampeón de América llegó en el 2016 a Inglaterra tras dejar el FC Barcelona, ganó dos Premier League, una FA Cup, tres Copa de la Liga, y dos Community Shield, siendo protagonista en varias de ellas.

De esta manera, y de no mediar sorpresas, Claudio Bravo parte de Inglaterra para regresar a España, donde está a detalles de ser el nuevo arquero del Real Betis de Manuel Pellegrini.

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours 🙌

