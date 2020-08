Juan Carlos Gaete advierte: “El próximo año me veo con la camiseta de Colo Colo”

Pasó del anonimato a ser una de las grandes polémicas que vivió Colo Colo el 2019. Juan Carlos Gaete duró solo un par de días como refuerzo de los albos en la temporada pasada, pero después de varias versiones encontradas, finalmente se fue del Monumental.

Luego de más de un año, el propio delantero volvió a ratificar que el supuesto conflicto que tuvo con Jorge Valdivia nunca fue el causante de su partida “eso es mentira, con Jorge Valdivia nunca tuve un problema, menos con Esteban Paredes. Hasta el día de hoy hablo con el Pájaro Valdés”, aseguró el ariete en conversación con Diario La Cuarta.

“Fue por culpa de mi representante, quien era Cristián Ogalde. Me vendió la pomada, de que con la plata que me iban a pagar iba a asegurar el futuro. Incluso, antes de firmar allá, me habían ofrecido el doble acá en Cobresal”, aseguró.

Y continuó aseverando que “llegué a firmar y no era nada de eso. Tampoco me iba a quedar con el 10 por ciento de la transferencia. Así que perdía por todos lados. Me sentí engañado. Con esto quería asegurar a mi familia, a mi mamá, ayudar a mi padres, a mi hija… y al final salí para atrás”, comentó.

Respecto a su futuro, Gaete fue enfático en señalar que “tengo que jugar más y hacer más goles, eso es lo que importa. Si Colo Colo me pide y yo decido volver, puede quedarse con el resto de mi pase. Mi sueño es volver a Colo Colo aunque ellos tienen una opción de recompra en diciembre, ojalá se dé”, aseguró.

“Yo siempre he sido colocolino (…) Esteban Paredes es mi máximo ídolo. Yo tengo 21 años, pero antes iba siempre al estadio, cuando estaba Humberto Suazo, el Colo Colo de Borghi, buenos equipos”, indicó.

Sobre sus planes para el 2021, Gaete advirtió que “el próximo año me veo con la camiseta de Colo Colo. Yo quiero, pero si no se da, hay que seguir luchando (…). Quiero estar un tiempo en Colo Colo, que es una vitrina, y sobresalir en Chile”, concluyó.