El mundo del fútbol se refiere a los protocolos para su regreso: “La regla de no festejar se pudo evitar”

Por Patricio Barrera.

Tras la modificación en el código de procedimientos y penalidades, las reacciones del mundo del fútbol, fue inmediata, generando variados comentarios ante la medida que se implementará a la hora del retorno a las canchas.

En el caso de Mauricio Zenteno, defensor de Deportes Iquique, manifiesta que, “todos los protocolos me parecen bien, son las medidas que hay que tomar para volver a jugar. Hay cosas que se olvidan, tener cuidado con celebrar gol, abrazos, el escupir, que muchos lo hacemos inconscientemente, desde ahora debemos tener cuidado y pensar en eso para no vernos perjudicados con amarillas”.

Por otro lado, el mediocampista de Deportes Antofagasta, Cristián Rojas se refirió principalmente a la medida que se optó en los festejos de gol: “Entiendo poco lo de la celebración, pero hay que acatar. Después del roce mismo, de ir al suelo, etc, hacer un gol y tener resguardo en celebración no puedo entenderlo. Por algo está el protocolo hecho por experto y debemos cumplirlo,para el bien de todos trataremos de estar a la altura”.

En Deportes La Serena, Rodrigo Brito, defensor y capitán del cuadro papayero, agregó que, “todos los capitanes vamos a tener que estar pendientes, pero no se puede manejar todo, hay cosas naturales que no se pueden evitar. El contacto va a seguir, en balones detenidos, el hecho de celebrar goles, como lo vamos hacer, esas cosas le van a quitar la magia al fútbol. También va a depender del criterio de los árbitros. Todas estas sanciones nos llevan a pensar en cambiar el capitán, para no correr tantos riesgos”.

Pero no solamente los jugadores se refirieron al tema, también lo hizo el entrenador de Santiago Wanderers, Miguel Ramírez, quién comentó que, “la regla de no festejar, se pudo evitar, ya que estando en protocolos los exámenes PCR, nadie debería estar contagiado. Uno se tendrá que adaptar a todas las medidas que permitan el retorno del fútbol”.

Finalmente, para el técnico de Unión La Calera, Juan Pablo Vojvoda, “todos los equipos volveremos en similitud de condiciones y debemos estar preparados para todo lo que pueda pasar fecha tras fecha. Ahora lo único que queremos es que esto comience”.

Medidas que claramente estarán bajo la lupa para el regreso del campeonato, el cual se proyecto para el último fin de semana de agosto, con los partidos pendientes del campeonato.