Buonanotte y su renovación en la UC: “Es una incertidumbre por todo lo que está pasando”

Universidad Católica continúa su preparación, pensando en el regreso del campeonato local y también la Copa Libertadores, la cual quizás tendrán que ejercer como locales fuera de Chile.

En conferencia de prensa, el jugador de la UC, Diego Buonanotte se refirió al retorno de la actividad, específicamente a la posibilidad de salir de San Carlos de Apoquindo para disputar la Libertadores, a lo que el argentino manifestó que “si me das a elegir, me gustaría jugar en nuestra casa, porque son partidos súper importantes, porque nos gusta nuestra cancha, pero bueno la gente que tenga que tomar esas medidas o esas definiciones, nosotros tenemos que estar abiertos a poder aceptarlas pero no quiero hablar de algo que todavía no sucedió, esperemos y ojalá que primero se pueda jugar y después si me das a elegir, quiero jugar en mi estadio”.

Estos meses serán claves para la continuidad del ex jugador de River Plate, ya que finaliza en diciembre de 2020, su vínculo con el cuadro cruzado, una situación que no tiene muy cómodo al trasandino: “Yo hace mucho tiempo que estoy en el club, gracias a Dios nos ha ido bien y no me pongo a pensar, más allá de que no me ha pasado nunca en mi carrera de llegar a tan corto tiempo sin tener claro mi futuro entonces es un poco díficil poder llevar eso, más que nada por mi familia, por mis hijos pero es parte de esto que esta sucediendo ahora, es parte del fútbol, llegar a unos meses que se termine el contrato y no saber, pero es parte del fútbol”.

“Yo quiero jugar, como lo quise hacer siempre desde el primer día que llegué acá, siempre entregarme al máximo por esta camiseta y después se vera que pasa, es una incertidumbre por todo lo que está pasando en el mundo, no solamente por lo que me está pasando a mi por mi renovación o mi no renovación”, agregó Buonanotte.

Finalmente, tuvo palabras para su ductilidad dentro de la formación que va preparando Ariel Holan, la cual lo proyecta como extremo, algo que ve con buenos ojos el ex Málaga, ya que “a mi me viene espectacular lo de los cinco cambios, la verdad que yo siempre digo lo mismo, yo me preparo, me entreno para jugar donde el técnico me entrene o me necesite, he jugado de 9 de área solo, he jugado de 9 falso, por derecha, por izquierda, he jugado de enganche, he jugado en todas las posiciones, yo soy de la idea de que puedo jugar en cualquier posición en la cancha pero con la confianza y con mis características, entonces eso yo no tengo problema”.

Si todo se aprueba, los Cruzados volverían a la cancha el último fin de semana de agosto, ya que acumulan un partido pendiente ante Unión Española.