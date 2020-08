Rodrigo Millar y la generación dorada: “Mientras tengan nivel para la selección, ellos tienen que seguir estando”

En el cuarto capítulo de “Grítalo América” por ADN, el web show deportivo de Alberto Jesús López, conversaron con el jugador nacional Rodrigo Millar.

En la ocasión, el “Chino” se refirió a la selección nacional, la generación dorada y al futuro de La Roja, afirmando que de a poco deben aparecer el recambio en el equipo. “Ojalá que ellos lo tomen como motivación y como presión. Mientras los jugadores de la generación dorada tengan nivel para la selección, ellos tienen que seguir estando, y de a poco tienen que ir apareciendo el futuro de la selección. Ojalá ellos entiendan eso, que se lo tomen con motivación y que vean que sí se puede“, señaló.

También comentó que le gustaría seguir ligado al fútbol cuando se retire, y que comenzará un curso en México para ser entrenador. “Me gustaría seguir ligado al fútbol. Voy a empezar a hacer el curso de técnico acá en México para ir adelantando. Se que hay que prepararse, porque es una carrera mucho más difícil quizás que la del jugador, es una presión mucho más grande, el fútbol está cada vez más competitivo. El técnico que no se prepara no la va bien, eso es una realidad“, manifestó.

Finalmente, consultado por quién ha sido el mejor “10” en la historia del país, Rodrigo Millas aseguró que era Jorge “Mago” Valdivia.

¿Te lo perdiste? ¿No pudiste seguirlo? Revive aquí el capítulo.