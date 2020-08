Alcalde de Concepción: El estadio está disponible solo si nos entregan ciertas garantías

Durante esta jornada, El Mercurio adelantó que son al menos 15 los estadios que ya estarían habilitados para retomar la actividad del Torneo Nacional 2020. Uno de los recintos deportivos que están ausentes es el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, en conversación con Los Tenores, manifestó su opinión negativa sobre el retorno del campeonato.”Me encantaría que vuelva el fútbol, pero no están las garantías para que esto se pueda realizar de buena manera, cuidando siempre la vida de las personas que es lo principal. Si el Gobierno quiere obligar con este plan de desconfinamiento, que ellos se responsabilicen de los efectos colaterales que esto va a traer principalmente con los rebrotes”.

Además, el edil afirmó que si hay acercamientos de la ANFP está dispuesto a conversar y prestar el recinto deportivo.”Estamos iniciando un proceso de diálogo, si se nos dan las garantías en las cuales podamos avanzar, porque no conocemos los protocolos. El estadio está disponible conociendo los protocolos y entregándonos ciertas garantías“.

Finalmente, Ortiz fue enfático en reiterar que solo se abrirá a la idea de que se juegue en el Ester Roa si no se pone en peligro a la ciudadanía.”Nos gustaría conocer el protocolo y el detalle de todo lo que la ANFP quiere presentar, no voy a transar la vida humana y la cantidad de personas que puedan contagiarse con tal que la actividad deportiva, por más fanático que sea del fútbol, vuelva si no están las garantías expresadas claramente para que esto pueda retornar sin inconvenientes. Si están las garantías nos podemos sentar a conversar“, sentenció.