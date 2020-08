Nicolás Guerra y eventual amarilla por abrazarse en un gol: Prohibir algo tan lindo llega a ser excesivo

El regreso del torneo pareciera que se ve cada vez más cerca a pesar de la pandemia. En ese sentido, muchas aristas se debatieron en el Consejo de Presidentes del pasado viernes en la ANFP y otras que quedan por resolver.

Una de ellas, es la situación del gol y el festejo que este podría generar. La opción que el capitán del equipo reciba cartulina amarilla ante los abrazos y saludos que podrían ocurrir, está latente y se debiese definir próximamente en las oficinas de Quilín.

Ante esa incertidumbre, hoy el delantero de la Universidad de Chile Nicolás Guerra apuntó en contra de esta medida y que atenta contra la esencia de lo que es una celebración. “Durante el partido siempre uno va a tener contacto. Los mismos corners, tiros libres, la barrera, las situaciones de juego siempre hay muchas aglomeraciones y mucho contacto físico, entonces prohibir algo tan lindo como es festejar un gol, para mi es excesivo, muy excesivo”, aseveró el Cachorro.

Guerra agregó que “en los goles siempre habrá una emoción para poder felicitar o abrazar a un compañero.

En relación a la cancha que se utilice en el regreso del torneo y la evaluación que por el momento se está sometiendo al Estadio Nacional, lugar donde los azules son locales durante la temporada, el “Kun” considera que “es una buena medida que se concentren los partidos en pocas localidades y disminuiría los riesgos. Si bien el Estadio Nacional siempre ha sido nuestra casa, en la cancha que nos toque vamos a salir a demostrar, salir a pararnos e imponer nuestro juego”.

Además, se mostró esperanzado luego de haber integrado el equipo estelar en la práctica futbolística del fin de semana junto a Joaquín Larrivey. El “19” dijo que “Si me toca, (espero) no soltar más la camiseta de titular. Si uno se la gana, la regla (del sub 21) no importa tanto y estoy esperanzado en que sí sea el año en que pueda consagrarme”.

En el cierre tuvo palabras para lo que es la gestión como directores deportivos de Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, quienes han comentado que su trabajo está en evaluación tras la llegada de Cristian Aubert a la presidencia de Azul Azul. Guerra dijo que “los veo tranquilos e igual de cercanos a nosotros y nos han ayudado mucho, siempre”, sentenció el maipucino.