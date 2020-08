Pablo Contreras: “Me gustaría llegar a Colo Colo”

Por Manuel Fernández.

Tras abandonar Rodelindo Román por problemas personales el año pasado, Pablo Contreras aguarda nuevos desafíos como director deportivo. El 2015 presentó un proyecto a ColoColo, el club donde se formó, pero no tuvo respuesta positiva. Hoy tampoco le habría acomodado el conflicto económico que han vivido jugadores y dirigentes los últimos meses: “No me hubiese gustado pasar por lo que está pasando la actual dirigencia”, dice, aunque apuesta a que la nobleza de los jugadores y la humanidad de las partes permitirá llegar a acuerdos definitivos.

Pese a todo, el ex zaguero afirma que “me gustaría llegar a ColoColo…Ojala le vaya muy bien a Marcelo Espina, pero no descarto tratar de dirigir otra institución”, advirtió tras recordar su paso por el equipo de Arturo Vidal, en tercera división, hasta el 2019.

Identificado con el Cacique, Contreras se enorgullece también de su historia como seleccionado en tres etapas distintas de la “Roja”: con Nelson Acosta, tras el Mundial de Francia (1998), con Claudio Borghi y con Marcelo Bielsa. Admite que en los períodos de Acosta y el “Bichi” la indisciplina jugó en contra de mejores resultados, pero que ya maduro disfrutó mucho la llegada al Mundial de Sudáfrica(2010) con Marcelo Bielsa: “Me consideroun invitado de honor a generación dorada. No fue la mejor experiencia en el día a día, lejos detodoy sin disfrutar la fiesta del Mundial; con Marcelo (Bielsa) era complicado (…) Recuerdo que no vi el primer tiempo de Chile –Honduras porque Marcelo nos tenía calentando en el vestuario. Entré pasado el minuto 60 y me llenó de emoción, me acordé de mis padres…Era especial ese año, había sido el terremoto y nosotros éramos una especia de bálsamo para el país. La despedida que nos habíaan hecho en Pinto Durán fue impresionante también”, recordó con nostalgia.

Sin demasiada bulla, Contreras estuvo 14 años en Europa como jugador, con breves interrupciones en Racing de Argentina y ColoColo. Demasiado echa de menos. En Mónaco compartió con el argentino Marcelo Gallardo, el mexicano Rafael Márquez y los franceses Barthez, Henry y Trezeguet, entre otros. Además se codeó con la realeza monegasca pese a sus noveles 20 años

A Sporting de Lisboa llegó junto a Jorge Méndez, el mismo representante de Cristiano Ronaldo. Por lo mismo conoció de cerca a CR7: “Un tipo encantador e increíblemente profesional. Siempre tuve claro que iba a ser de los mejores jugadores del mundo. Llegaba antes de los entrenamientos y se iba después que terminaban. Hace unos años lo visité, hasta hoy tengo contacto con él, me invitó a palco en una Copa del Rey que compartimos con mi hijo. Tiene fama de arrogante pero es una gran persona, con un corazón tremendo”, asegura.

Contreras defendió equipos franceses, portugueses, españoles y griegos en la Champions League. Por lo mismo es voz autorizada para proyectar la presente versión del torneo. Confirma que el gran anhelo de su amigo Arturo Vidal es ganar la “Orejona”, aunque ve en Bayern Munich un rival muy complicado para Barcelona. “Dependen mucho de Messi, pero vuelven Busquets y Arturo”, cita a modo de compensación. Sobre las opciones del Manchester City, que enfrentará en cuartos de final a Lyon de Francia, remata desde los sentimientos: “El City también viene pegando fuerte. Ojala le vaya bien a Claudio (Bravo), pero me inclinaría más por mi gran amigo Arturo (Vidal)”.