El minero joven de Los 33: “Si llegaba la muerte, lo hacía con mi banderita de la U al lado”

Por Cristián Alejandro Cavieres.

Todos los 10 de agosto se conmemora el día de San Lorenzo, el santo de los mineros. Y recordamos lo que hace exactamente diez años vivíamos como país y con repercusión mundial. El derrumbe en la Mina San José con 33 trabajadores atrapados y que se mantuvieron en esa condición durante setenta días, afortunadamente con un final feliz.

Uno de ellos, Jimmy Sánchez era el más joven, por aquel entonces tenía 19 años y fue el quinto en subir a tierra firme en la cápsula Fenix 2. En conversación con ADN Deportes, Sánchez nos comentó lo que fue el encierro, el post rescate y también estos complicados años que hasta hoy en día se mantienen en dificultad. A pesar de todo aquello, dice sentirse un afortunado y agradecido de la vida.

Jimmy nos contó que vive de la pensión que les otorga el Estado y que con un vecino ocasionalmente realizaba trabajos en construcción donde ganaba quince mil pesos diarios. Todos recuerdan al joven minero por su amor por la Universidad de Chile y que lo manifestó aún a 700 metros bajo tierra.

¿Qué nos puedes contar a diez años exactos del accidente y lo que viviste después del rescate?

No asimilé lo que me sucedió, después me fui dando cuenta y me fue afectando. Intenté salir adelante por mis propios medios y no pude, busqué ayuda el 2014 en la ACHS y hasta el día de hoy estoy con psicólogo, con pastillas para poder dormir y la ansiedad y poder dormir. Pero agradecido de Dios de poder salir de ahí y ahora estar con mi familia en momentos difíciles que vive el mundo.

¿Alguien más a quien agradecer?

Si no me hubiera pasado el accidente, jamás habría salido del país. Agradecido del cariño de la gente y de la barra de la U que se portó muy bien con mi familia en esos días. Igual creo que hoy en día los 33 mineros estamos mal mirados.

¿Por qué, Jimmy?

Porque cuando pasó el accidente todo Chile estuvo con nosotros, ahora reportaje que sale nos tiran mala onda sin saber cómo son las cosas. Esos comentarios igual hacen mal sobre todo si son de los chilenos.

¿Recibiste algo por la película “Los 33”?

Contratamos un abogado de Valparaíso para que nos orientara. Nos prometieron muchas cosas, que íbamos a quedar bien parados y no fue así. Ellos se quedaron con todos nuestros derechos y hasta el día de hoy no hemos recibido ningún peso por la película.

Me decías que pudiste salir del país. Fueron a Disney entre otros lugares, pero la visita a Manchester, ¿Cómo la recuerdas?

Concha y Toro nos invitó a presenciar Manchester United con Arsenal. Son recuerdos inolvidables haber podido compartir con el plantel, jugar un partido de fútbol, ver su entrenamiento y estar con Rooney y Ferdinand. Recuerdo que antes del partido, llegó David Beckham a sentarse con nosotros y eso es impagable.

Pero algo que te caracterizó en el encierro fue tu pasión por la U

En el encierro les decía a mis compañeros que menos mal la U perdió la semifinal de la Copa Libertadores (dos días antes del accidente los azules perdieron con Chivas) porque hubiese sido fome y desesperante no ver la final que todos esperábamos. Ya cuando nos encontraron y tuvimos contacto, en las cartas que nos mandábamos con mi papá él me decía “ganó la U, empató la U”, cada vez que jugaba estaba al pendiente. Al tiempo me mandó la bandera y ahí estuve con mi banderita en todo momento hasta que salí y mi idea siempre fue llevarla en el trayecto de la cápsula hacia arriba, en el pecho. Al llegar arriba lo primero que se me vino a la mente era mostrar la bandera al mundo y demostrar que la U para mí y mi familia es algo muy lindo. Pienso que, si hubiera pasado algo más trágico como haber llegado a la muerte, me hubiera muerto con mi banderita de la U al lado.

¿Dónde está la bandera ahora?

Se la regalé a Andrés Sougarret, pilar fundamental en el rescate y se la regalé a modo de agradecimiento. Chuncho igual que nosotros.

En el refugio, ¿Había alguna terapia respecto a la U?

Mataba la hora cantando canciones de la U, los que no eran de la U les molestaba y yo cantaba más fuerte (risas). Pero me siento un afortunado, ya que pude ver a la U campeón de la Copa Sudamericana el 2011, a Chile Campeón de América el 2015 y luego de la Copa América Centenario, para mi todo esto son puras bendiciones.

¿Bromeabas con los compañeros que eran de Colo Colo?

No se notaban abajo, pasaban desapercibidos. La única talla que tiraban era la de la Libertadores, yo les decía “hablen del presente”. Se llenan de recuerdos, les decía.

Un compañero tuyo en el encierro fue el ex futbolista profesional Franklin Lobos. ¿Supiste que era hincha de la U, también?

No tenía idea que era futbolista profesional, al quedarme encerrado supe, aunque no tenía mucha comunicación con él. Un día me dice “Oye, Jimmy ¿Tu sabí que yo mandé a Segunda División a la U? Sí pues, pero yo también soy de la U”. Ahí le dije “no te puedo creer”. Pero entiendo que era su pega jugar en Cobresal y lamentablemente le tocó jugar justo cuando descendimos. Muchos adultos me apoyaron en el encierro, agradecido de los “viejitos”.

Ya rescatado, fuiste a un Superclásico y hubo reconocimientos

Tuve la fortuna de haber podido ir con los jugadores al estadio y sentir lo mismo que ellos viven en un partido importante para nosotros. Frustración grande porque teníamos el partido ganado y justo se le cae el banderín al juez de línea. Pero me vine a Copiapó con una sensación linda y me regalaron una tarjeta vitalicia para ver a la U cuando sea local. Salí a la cancha, Los de Abajo me conocieron y todo el estadio coreando mi nombre. Me emocioné y es algo impagable. Una de las cosas lindas que me han pasado.

¿Hace cuánto que no ves a la U en el estadio?

El 2016 fue la última vez que fui, fue un partido con Peñarol.

¿Algún Sueño Azul?

Ojalá este año levantar la Copa y tener un cupo en la Libertadores. Y decirle a la gente que se burla por no tener estadio, que da lo mismo, donde vaya la U es local.

¿Y un mensaje para el Mundo en estos complejos momentos que se vive por el Covid 19?

Que tomen conciencia y a los jóvenes que se cuiden, son los más desesperados y que tengan paciencia. Que valoren a sus familias porque es la vida que está en juego. Esta enfermedad pone en riesgo a todas nuestras familias.