Carlos Robles por polémica del clásico universitario del 1994: Me mataron el amor al arbitraje

Carlos Robles, exárbitro del fútbol chileno recordó la polémica del clásico universitaria de 1994 por el gol de Marcelo Salas.

En conversación con Los Tenores, el exárbitro aseguró que ahora piensa en la expulsión anticipada de Néstor Gorosito y hace una leve autocrítica. “Gorosito en tres oportunidades reclamaba con los gestos de la mana y una incluso haciendo el gesto de loco. Le dije que parara porque lo iba a amonestar. Si hubiese tenido una bola de cristal, capaz que no le mostraba la amarilla. Pienso que me faltó inteligencia, en eso yo creo realmente que fallé”.

Sobre porqué aceptó hablar de dicha polémica, Robles asegura que es una especie de desahogo. “La verdad que no me duele, pero si reconozco que pude haber sido más inteligente. No había hablado en 26 años en ningún momento referente a esto. Pero llegó un momento donde puedo desahogarme”.

Incluso confesó que después de dicha polémica, le perdió el gusto a arbitrar fútbol. “Después del 94, el amor que le tenía al arbitraje, me lo mataron. Yo después de eso, arbitraba por el honor del apellido, de mi mujer y familia. Si volviera a ser árbitro, lo pensaría dos veces”.

Por otro lado, contó detalles de cómo lidió con la molestia de hinchas cruzados en un duro momento personal. “Fue muy doloroso. Duele recordarlo. Fue muy fuerte, nunca imaginé que el fanatismo llegaría a eso. Yo acepto que me digan ladrón porque es parte del juego, pero llegar a eso, en el momento que estaba reconociendo a mi hermano en el SML, me pedían que me demorara en salir porque habían hinchas de la UC esperando afuera. Hubo una prensa, la mala prensa dijo que mi hermano (se suicidó) no había podido aguantar la forma que yo dirigí ese partido”.

Robles confesó que dicho hecho lo mantuvo en silencio debido al dolor que le causaba. “Yo nunca lo había querido contar porque era algo muy íntimo. Yo tampoco estoy feliz con lo que mostraron de la jugada, tampoco es para lavar una imagen, pero fue un bálsamo para cicatrizar la herida de lo que pasó con mi hermano”.