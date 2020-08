En ADN Todo Suma: CSD Monterrey de Viña del Mar ayuda con cajas de alimentos

Radio ADN está realizando la campaña solidaria llamada “En ADN Todo Suma”. El objetivo de esta es distribuir cajas de alimentos para quienes más lo necesiten y donar los aportes de nuestros auditores para agrupaciones que estén realizando ollas comunes.

En “Los Tenores” nos trasladamos hasta la quinta región del país, en el límite entre Viña y Quilpué, para conversar con Ricardo Meza, quien juega en el Club Social Deportivo Monterrey.

El futbolista contó cómo comenzaron esta iniciativa de ayudar a la gente más necesitada. “Nosotros somos un club que data del 12 de julio de 1925, estamos ubicado en Viña del Mar en el sector de Recreo. A través del presidente en los grupos de Whatsapp del club siempre nos solicitan ayuda, no todos tenemos la misma suerte, la misma fortuna, los mismos padres. Esta pandemia es también económica y hay gente que por vergüenza porque nunca han pedido nada a nadie, ya no tienen como parar la olla. Nuestra misión es ir en ayuda de ellos, sean o no de nuestro equipo”.

Además, Meza explicó de qué manera han aportado para que las personas no pasen hambre.”Nosotros hacemos colectas con los jugadores, todos juntamos y hacemos cajas de mercadería y las entregamos según el listado que nos deriva nuestro presidente. Debemos llevar unas 50 o 60 cajas en estos tres meses de forma silenciosa. Esta semana vamos a ayudar a una chica del fútbol femenino que fue mamá hace muy poco”, sentenció.

Si quieres aportar con un bono solidario de $2.000, $5.000 o $10.000 que irán en beneficio de las ollas comunes, escribe al WhatsApp de ADN que es el +56977727572.