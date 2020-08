Cristiano Ronaldo está a 30 goles a consolidarse como el máximo goleador en la historia del fútbol mundial

Días de mucha especulación está viviendo Cristiano Ronaldo. Tras quedar fuera de la UEFA Champions League en los octavos de final a manos del Olympique Lyon, el futuro del portugués podría estar lejos de la Juventus en la próxima temporada.

Sin embargo no todo es tan malo e independiente de dónde esté el 2020-21, lo cierto es que Cristiano podría quedar para siempre en la historia del fútbol mundial en la siguiente temporada.

Aquello fue lo que informó este domingo el portal The Sun, quienes en sus redes sociales compartieron una gráfica en la que muestras que CR7 quedó a solo 30 goles de consolidarse como el máximo goleador en la historia del fútbol mundial.

Oficialmente, pese a que los archivos dicen que marcó más de mil goles, el brasileño Pelé encabeza el listado con 767 goles, seguido por Cristiano que hasta el momento tiene 737, tres más que Romario (734) que cierra el podio.

Los primeros cinco puestos son cerrados por el alemán Gerd Müller (720) y el argentino, Lionel Messi (717), quien aún en actividad, podría seguir subiendo peldaños en las temporadas que le restan en el fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo is SO close to Pele's record! pic.twitter.com/aVuCL2VYeu

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 9, 2020