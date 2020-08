Julio Moreyra y su paso por la U: “No dudé en ir a jugar en el club más grande de Chile”

Los recuerdos en medio de la pandemia del Covid-19 se han multiplicado, esto en la espera de que el Torneo Nacional 2020 se retome en el corto plazo.

En ello, en la Universidad de Chile conversaron con un exjugador de los azules que vistió la camiseta universitaria entre el 2005 y 2006: El argentino Julio Moreyra.

El defensor, que venía proveniente de Instituto de Córdoba conversó con Diego Rivarola a través de las redes sociales del cuadro laico y aseveró que “la U en ese tiempo jugaba la Sudamericana, y no dudé en ir a jugar en el club más grande de Chile. Se dio todo y quedé feliz“, comentó.

“Me sorprendió que al llegar me esperaban 30 periodistas en el aeropuerto. Y en el club, la barra me pidió que cambiara el apodo porque ‘’a los indios no los queremos’. Pero entre charla, los convencí y me dijeron que mientras moje la camiseta todo va bien“, agregó el defensor sobre su paso por la U.

Al finalizar, tuvo palabras para el cariño de la gente que se ganó “quizá fue por la forma de jugar, en la tercera fecha me comenzó a aplaudir todo el estadio. Dejaba todo en cada pelota, y quizás no tenía la técnica, pero lo compensaba con mucho huevo“, aseguró.