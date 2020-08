Arthur Melo regresó al Barcelona después de haberse ido de manera rebelde a Brasil

La polémica de Arthur Melo con el Barcelona podría llegar pronto a su fin, debido a que el el volante brasileño regresó al cuadro catalán después de haberse ido de manera rebelde a Brasil.

Al respecto, desde AS sostienen que “en el Barcelona parece que no se lo van a poner nada fácil. Para empezar ya le han comunicado tanto a él como a su entorno que no se podrá incorporar en ningún caso a los entrenamientos con sus compañeros. Primero tendrá que someterse a un test de PCR que certifique que no es positivo de coronavirus y segundo tendrá que reunirse con la plana mayor del club -el presidente Josep Maria Bartomeu y el CEO, Oscar Grau- para dar las oportunas explicaciones sobre su decisión de abandonar la disciplina de club en la previa del partido ante el Alavés y marcharse de forma unilateral a Brasil”.

En esa línea, añaden: “Además, el club también le ha hecho especial hincapié que se encuentra en una situación de expediente abierto por una falta muy grave, por lo que tendría que asumir además una posible sanción económica”.

Finalmente, manifestaron que “tras pasar el test PCR y reunirse con los responsables del club, el siguiente paso está aún por decidir. La intención de Arthur es rescindir su contrato de forma amistosa, pero ahora mismo no se puede descartar ni tan siquiera que se reincorpore la próxima semana al equipo si finalmente el equipo se clasifica para la fase final de la Champions”.