Claudio Bravo sobre la opción de volver a ser dirigido por Marcelo Bielsa: “Es muy lejana la posibilidad”

Aún no hay claridad sobre el futuro de Claudio Bravo. El arquero ha sonado en varios clubes de Europa, entre los cuales destacan dos elencos dirigidos por viejos conocidos como lo son Marcelo Bielsa y Manuel Pellegrini.

El arquero, en conversación con Mujeres con Opinión, aseguró que ve muy complicado volver a estar bajo el mando del exentrenador de la Selección Chilena. “Lógicamente, uno siempre tiene un aprendizaje mayor con estos técnicos. Difícil que se dé la posibilidad, conociendo cuál es su trabajo, cuáles son sus desafíos. Para mí en ese sentido no me veo firmando en un lugar firmando por cuatro o cinco temporadas. Es muy lejana la posibilidad”.

Al ser consultado por la opción de ir al Betis que está al mando del “Ingeniero”, el guardameta tuvo buenas palabras para la competencia de España.”Difícilmente puedes estar mal en la liga española. Toda institución tienen historia muy grande, muchos aficionados, son clubes que a cualquier jugador le llama la atención, imagina lo que significa el Betis ahora con un gran técnico como es Manuel”.

Bravo también adelantó el duelo válido por Champions League de este viernes de su equipo el Manchester City ante el Real Madrid a las 15:00 horas. “El equipo está muy concentrado, sabemos el desafío de sobra que tenemos delante, tenemos una pequeña ventaja, ante estos equipos no te puedes relajar ni un minuto, porque te quedas afuera”.

El guardameta también comentó la cantidad de meses que lleva la Selección Chilena sin competir.”Depende de la manera de trabajar de cada uno, de la mentalidad de cada jugar, de lo que se haga cuando toque estar en la selección. Me pasó en la etapa de Bielsa no estar jugando con la Real Sociedad y jugué la clasificación completa. Depende cómo se prepare el jugador, como tenga su cabeza también“.

El arquero del City no vio con buenos ojos la opción que las Clasificatorias se desarrollen en Europa.”La competición que siempre ha sido en Sudamérica, al trasladarlas en Europa pierde mucho la competición, Bolivia no se podrá hacer fuerte en La Paz, Colombia no tendría las temperaturas extremas y en Santiago no se quejarían del frío y que jugamos de noche”.

Claudio Bravo también llenó de elogios a la Selección Chilena Femenina.”Las veo con orgullo, con pasión, son chicas que han vivido un camino sumamente complejo, hay muchas chicas que están compitiendo afuera, creo que es algo que está tomando mucha fuerza. Yo feliz que algún día puedan estar a la par del fútbol masculino, para eso tiene que haber un apoyo más grande”.

Finalmente, el guardameta comentó cómo ve desde Europa las medidas que ha tomado el Gobierno chileno para controlar la pandemia.”Con preocupación, porque creo que esto es un tema que va a durar, no es algo que se vaya acabar. Acá en Inglaterra cuando hay buen clima, la gente se olvida de la pandemia y dos semanas después el número de contagios incrementó y volvimos a confinamiento en algunas ciudades. Es un poco lo que se huele que pueda pasar en Chile, que bajan las medidas y creo que eso puede ser peligroso en un par de meses más“, sentenció.