CDF espera apurar el reinicio de los campeonatos

Por Gonzalo Álvarez

La comisión retorno, durante la última semana, ha tenido más reuniones de las habituales. Con la participación del nuevo presidente de la ANFP, Pablo Milad, el grupo se ha abocado a ajustar las propuestas que se presentarán en el próximo Consejo de Presidentes que se realizará este viernes.

En medio de ese trabajo, y según información de ADN Deportes, el Canal del Fútbol habría realizado una exigencia que obliga a la ANFP a apurar el tranco en el regreso del campeonato.

El detentor de los derechos televisivos del fútbol chileno habría solicitado que se desarrollen al menos dos jornadas durante el mes de agosto, lo que complica la nueva fecha que se había considerado por parte del directorio ubicado en Avenida Quilín. Últimamente y a pesar de que la idea original era volver jugar a mediados de mes, el 28 de agosto se erigía como la alternativa más plausible.

Así mismo, la exigencia del CDF vendría acompañada del no pago de la cuota mensual de septiembre en caso de no cumplir, lo que pondría en jaque las arcas de los clubes si no se paga ese monto.