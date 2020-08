Martín Lasarte: “Yo dirigí a la Real Sociedad y fuimos campeones el primer año y no pasó nada, no me hicieron una película”

Semanas han pasado desde que Marcelo Bielsa logró el ascenso con el Leeds United tras 18 años de ausencia en la Premier League, muestras de admiración que no han agradado del todo a muchos.

Uno de ellos fue Martín Lasarte. El exentrenador de la Universidad de Chile conversó con Emisora Bullanguera, y comentó lo hecho por Bielsa “lo digo esto con todo respeto. Bielsa acaba de ganar un título de segunda división después de dirigir dos años, y está bárbaro. Yo dirigí a la Real Sociedad y fuimos campeones el primer año y no pasó nada, no me hicieron una película, no me hicieron nada“, comentó el charrúa.

“Hablan del Leeds como si fuera campeón mundial y sólo ascendió”, dijo Gerardo Pelusso, palabras que fueron avaladas por Lasarte “a mí no me gusta entrar mucho en estos terrenos pero Gerardo fue el primero que lo dijo y yo sinceramente lo sentí así. No entendí mucho todo esto. ¿Una película?, ¿El héroe?. Yo lo veo de otra forma. Me tocó vivirlo y no me hicieron una película, ni nada de eso“.