“Cóndor” Rojas sobre Arturo Vidal: “Tiene una imagen que cuidar”

El ex portero de la selección chilena, Roberto “Cóndor” Rojas no se guardó nada en sus comentarios al analizar la actualidad del fútbol chileno en medio de la pandemia.

En conversación con el programa “Conversando en casa”, Rojas entregó su parecer del fútbol, centrado en la corrupción que se ha vivido en el mundo futbolero, “hoy día, si me preguntas si el fútbol está limpio, te digo no, no está limpio. Lo que cambiaron, y mira te diré una frase muy fuerte, la mierda es la misma y lo único que cambiaron son las moscas. Si hubo corrupción de tal forma como en el pasado, hoy continúa habiendo corrupción. La corrupción en el fútbol ahora está con otras situaciones y a otro nivel, pero continúa lo mismo. La mierda sigue en el fútbol, lo único que cambió son las moscas”.

Además, el ex arquero de Colo Colo se refirió a Arturo Vidal, quién hizo noticia en los últimos días por unos videos en sus redes sociales en medio de sus vacaciones, para el ex seleccionado chileno, el volante del Barcelona, “al ser una persona pública, tiene una imagen que cuidar, no sólo para los adultos, sino que también para los chicos. Los jugadores tienen que preocuparse de los niños, ya que ellos serán marcados por su actitud de aquí a mucho tiempo más, deben tener ese cuidado”.

“Hoy pierden mucho tiempo en estupideces, haciendo vídeos sin sentido, sin ningún mensaje y eso no se ve bien, no combina con lo que hoy deben transmitir para los jóvenes”, agregó el “Cóndor”, quién se mantiene con todas las medidas sanitarias en Brasil, pero siempre muy pendiente de lo que sucede en el fútbol tanto chileno como internacional.