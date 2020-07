José Pedro Fuenzalida volvió a hablar sobre polémica con Nicolás Castillo: “Creo que era innecesaria”

En el marco de una conferencia del Team Gatorade, José Pedro Fuenzalida volvió a referirse a la polémica que se desató con Nicolás Castillo, debido a sus dichos sobre la importancia que tenían Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica en el país.

Al respecto, sostuvo que “es un tema cerrado. Obviamente tuvo un par de días de ruido. Cuando vi que empezó a generarse este tema en redes sociales, traté rápidamente -y hablé con el club- de poder aclararlo“.

Tras ello, “Chapa” se refirió sobre a lo que más le preocupó del conflicto. “Yo creo que quedó ahí. Generó cierta polémica, pero creo que era innecesaria y, además, se pudo salir bien. Hoy estamos tranquilos. Lo que más me preocupaba era que no generara problema con los compañeros o ruido innecesario en el club y por suerte las cosas ya pasaron”, sostuvo.

Respecto a si pensó en dejar la capitanía de la UC, cerró diciendo que “el tema de la capitanía no es algo que uno sea el dueño. Es algo más o menos implícito en el grupo. Uno no llega al camarín y dice acá el capitán soy yo. Te eligen. Obviamente, si en este caso, después de una polémica, si el club cree que lo conveniente es que yo no sea el capitán, así va a ser. Siempre va a estar a disposición el tema de la capitanía”.