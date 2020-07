Este jueves la ANFP define a su nuevo mandamás en sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes

Una jornada clave se vivirá este jueves en la comuna de Quilín, más específicamente en la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), esto ante una nueva sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes.

La cita está programada para las 11:00 de la mañana, será vía telemática por la aplicación Zoom y definirá el nuevo presidente del fútbol chileno, quien reemplazará al saliente Sebastián Moreno.

Entre las opciones, están el exintendente regional de Maule, Pablo Milad y el actual presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo.

En la lista A, la exautoridad del gobierno del Presidente Sebastián Piñera están además Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Deportes Iquique), Raúl Jofré (ex director de Deportes Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Deportes Puerto Montt).

Por su parte, Antillo corre por la lista B y está acompañado de Arturo Aguayo (ex director de Sebastián Moreno y ex presidente de Huachipato), Eduardo Rey (ex timonel de San Luis), Francisco Corbella (vicepresidente de Unión Española), Eduardo Olivares (gerente general de Unión San Felipe), Jaime Pizarro (ex director de ByN) y Jorge Salazar (presidente de Deportes Valdivia).

Para conocer al nuevo mandamás del fútbol chileno, este debe ganar la elección con un mínimo de 25 votos de un universo de 49 sufragios. La votación será online y en caso de no conseguir dichas 25 preferencias, el proceso se deberá repetir una y otra vez hasta encontrar un ganador.