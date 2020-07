AGEFUCH: El nuevo gremio de entrenadores del fútbol chileno que se instaló en la actividad

El coronavirus ha permitido realizar numerosas actividades, independiente de lo complejo que ha sido el encuentro entre personas. Desde esa óptica, son muchas las iniciativas que se han podido implementar bajo el alero de la cuarentena y varias de ellas que, de seguro, perdurarán en el tiempo.

Una es la Asociación Gremial de Entrenadores Profesionales de Fútbol de Chile, AGEFUCH y que busca, como algunos de sus miembros señalan, “dignificar esta profesión con un espíritu totalmente que va de la mano de la integración”. Una de las aristas (no la única) es precisamente, la excesiva presencia de técnicos extranjeros, por ejemplo, en Primera División de los 18 clubes, doce son nacidos fuera de nuestro país. En el programa “Tenores Puertas Adentro” el entrenador de Rancagua Sur y uno de los motivadores de este nuevo gremio, Rodrigo Pérez dio a conocer algunas de las razones y la importancia que esta nueva agrupación deba fortalecerse. “Muchas veces vienen a hacer la práctica (entrenadores extranjeros) y quizás tienen menos capacidad que un técnico nacional. Es por eso que nace esta agrupación, para poner pie firme y dignificar para decir que nosotros también somos capaces”, dijo el ex lateral de Cobreloa.

¿Cómo nació la AGEFUCH?

Aproximadamente cincuenta entrenadores dieron vida a un grupo de WhatsApp aprovechando el confinamiento para compartir ideas y experiencias. A la semana ya eran cien, luego 150 y así sucesivamente. La aplicación antes mencionada quedó corta, porque ahora son más de 260 quienes integran la agrupación y se comunican a través de la plataforma “Telegram”. Vale mencionar que todos quienes la conforman, son egresados de la INAF.

Tienen un presidente que es Patricio Almendra. El ayudante técnico de Jorge Garcés en Arturo Fernández Vial explicó a ADN los rigurosos pasos que han debido sortear, algunos de ellos bastante ingratos como también de mucha alegría y esperanzados en seguir creciendo a pesar de la gran cantidad ya de miembros. “Llevamos más de tres meses conectados entre los entrenadores y la idea es dignificar la profesión, hacernos fuerte juntos de la mano, tener puntos de encuentros y conversaciones de fútbol”, señaló Almendra.

AGEFUCH vs Colegio Técnico

El titular puede parecer confrontacional, pero en la nueva asociación no lo ven así. Sin embargo, Almendra contó que la intención de ellos siempre fue integrar el Colegio de Técnicos, a pesar de las incomodidades que les tocó vivir cuando presentaron este proyecto y buscar poder ingresar a este. “Nos encontramos con situaciones que no compartimos, de entrada, que los egresados de INAF no pueden ser parte del Colegio, cosa que no entendimos. Tuvimos dos reuniones, la primera con su asesor y abogado Carlos Soto y la segunda con su directiva encabezada por Don Carlos Ramos. Nos dijeron que ellos podían otorgar la licencia C algo que no es efectivo porque la única entidad que la puede otorgar es la federación y es por intermedio de la INAF.”, aclaró el ex mediocampista de Deportes Concepción.

Agregó que además tuvieron encuentros con el SIFUP y la propia INAF, pero tampoco hubo mucha disposición. “Nos reunimos con el SIFUP y nos dijeron que no había ningún proyecto con el Colegio de Técnicos y que lógicamente no iban a trabajar con ellos, esa información la recibimos de boca de Gamadiel García, cosa que es inconcebible si muchos de los jugadores que se retiran quieren ser técnicos”.

Y en relación al encuentro con la INAF, el presidente dijo que “Don Martín Mihovilovic (rector) nos confirmó que solamente existía el ente regulador en este caso INAF para formar entrenadores, no había otra institución que lo pudiese realizar”, enfatizó Almendra, a lo que agregó “las cosas no están muy claras”.

Con estas verdaderas confusiones y cruce de posturas, fue necesario someter a una votación entre los miembros de la AGEFUCH sobre cuáles serían los pasos a seguir como gremio. De manera unánime se votó por continuar como un entre paralelo al Colegio de Técnicos.

Con la venia de Rueda

En unos días, debiese ya quedar resuelta la constitución jurídica de la AGEFUCH. Durante este tiempo se han mostrado bastante activos, con charlas a través de Zoom con varios técnicos internacionales, compartiendo las respectivas temáticas. Eduardo Berizzo, Carlos Navarro Montoya y Manuel Crespo, entre otros son algunos de los entrenadores con los cuales han realizado conferencias y que muchas de ellas están a disposición de los aficionados a través de plataformas digitales.

Pero sin duda, una de las que más han disfrutado es con el técnico de la selección nacional, Reinaldo Rueda. El colombiano se ha mostrado muy motivado con esta iniciativa, ha compartido en charlas, les ha comentado que en Colombia existe una instancia muy similar a la cual están creando y, por si fuera poco, los entrenadores de todas las categorías están con la Asociación. Patricio Ormazábal y Cristián Leiva (técnicos de la Sub 20 y Sub 17, respectivamente) son miembros y este último integra la Comisión de Revisión de Cuentas de la organización.

“Rueda nos entregó muchas opiniones, le ofrecimos todo nuestro apoyo. Fue una reunión muy enriquecedora y agradecido del tiempo que se tomó el profesor Rueda con Bernardo Redín. Es una persona muy capaz”, dijo un agradecido Almendra.

Además, en el rol de dar a conocer la asociación, el timonel del gremio comentó que se reunieron con los dos candidatos al sillón presidencial de la ANFP. “Nos reunimos con Lorenzo Antillo y Pablo Milad, nos mostramos los diversos proyectos y estamos agradecidos porque ambos nos van a considerar el día de mañana para integrar esas mesas de trabajo. Es por eso que ahora trabajamos en el cierre de la constitución legal”, finalizó.

Conociendo a más integrantes

Paulo Morán, Ingeniero Civil Industrial, quien también es entrenador de Fútbol de la INAF y ajedrecista, es alguien de mucha importancia para el resto de los miembros y es un integrante más del gremio. Su rol también de consultor y asesor ha sido de gran ayuda para determinar los lineamientos, “sin su aporte nada de esto habría sido posible”, cuentan desde el interior.

Si bien la idea es apoyar a los entrenadores nacionales, dentro de los cerca de 260 miembros existen algunos extranjeros. Técnicos de Primera y Primera B, Segunda División Profesional, Tercera A y B, Fútbol Formativo, Escuelas de Fútbol, Fútbol Femenino, técnicos universitarios y de talleres municipales, en fin. Todos tienen cabida ya que se busca la integración y apoyo permanente.

Uno de los con más trayectoria y que pertenece al grupo es Luis Marcoleta. El ex técnico de Curico Unido y Deportes La Serena comentó que precisamente uno de los objetivos estratégicos del gremio es “velar por derechos y deberes que el ejercicio de la profesión tiene. Mantener un proceso de capacitación continua de entrenadores a nivel nacional e internacional, algo que no lo vemos en el otro entre. Es bonito y motivante participar, porque hay mucha gente joven muy capacitada con mucha fuerza de no seguir marcando el paso como entrenadores sino buscar una plataforma que nos permita seguir innovando” dijo.

Dentro de eso último, viene entrando fuerte el tema del fútbol femenino. Carlos Véliz, técnico del plantel adulto femenino de Universidad de Chile y de alguna manera, representante duro del balompié de mujeres en el gremio, también resalta que el tema de la integración es fundamental que la AGEFUCH está llevando a cabo.

“El espíritu de este gremio es que todos podamos capacitarnos, que tengamos la posibilidad de tener herramientas y la mejora del entrenador nacional, indistintamente del género. El fútbol femenino está creciendo y la cancha todavía es dispar, aunque eso es un tema distinto”, manifestó Veliz.

En ese sentido, también entrenadoras forman parte del gremio y algunas de ellas integrando la mesa directiva de la asociación. Es ahí donde aparece Rocío Yañez. Ella fue la primera mujer técnico de un equipo femenino el 2008, la primera en dirigir en el fútbol en Chile cuando estuvo a cargo de San Antonio Unido en Tercera División y la primera en ser la entrenadora en el fútbol profesional en el país, cuando dirigió a Lota Schwager el año 2017 haciendo dupla con Víctor González.

Yañez (que no está dirigiendo a equipos femeninos en la actualidad) comentó que existen muchas mujeres en la asociación, más aun, ella pertenece a la directiva. Aclaró que no cree que exista una especie de discriminación para con ellas en el Colegio de Técnicos, ya que algunas también integran aquel ente y que espera en un futuro, porqué no, que ambos puedan unificarse. “Yo estuve en el Colegio Técnico, asi es que no creo que haya problemas con mujeres ahí. Si bien las represento en la agrupación nueva, hay muchas otras que llegan a estudiar a la INAF y después se suman a estos grupos”, dijo Yañez.

¿Cuál es la mesa directiva?

Solo por conocer, la mesa directiva la conforman: Patricio Almendra en la presidencia, Daniella Tello como secretaria, tesorero es Renzo Yañez y Christian Muñoz con Mauricio Pozo como directores. A cargo de la Comisión Revisora de Cuentas están Juan José Ribera, Cristian Leiva y Luis Guajardo. Comisión Ética Jorge Contreras, Benjamín Valenzuela y Christian Guzmán. Mientras que la Comisión INAF está a cargo de Rocío Yañez, Renato Ramos y Rodrigo Pérez.

Algunos nombres de los técnicos que forman parte de la asociación figuran Miguel Ramírez, Nicolás Córdova, Emiliano Astorga, Luis Marcoleta y Francisco Bozán, entre otros.

Así se forma la AGEFUCH, con la idea de crecer y mantener vigentes a los entrenadores chilenos, que ellos pueden estar a la par de los extranjeros y de alguna manera solidarizar con miles de técnicos que no tienen la oportunidad de demostrar sus capacidades. Ahí está la tarea y la pandemia permitió esto.