Manuel Astorga enjuicia a Arturo Vidal: “Me da lata que tenga un paralelo con el comportamiento de Marcelo Ríos”

En conversación con el medio RedGol, Manuel Astorga disparó contra Arturo Vidal por el último episodio que protagonizó en el Live de Instagram, donde se le veía alcoholizado compartiendo con sus seguidores lo que estaba haciendo. Debido a lo anterior, el preparador físico aseguró que el hombre del Barcelona estaba siendo muy parecido a Marcelo Ríos.

“Hueón, poh. Es simple. Perdona el improperio. El jugador puede hacer lo que quiera en su vida privada, todos somos dueños de eso, pero para una persona pública, más allá de un deportista y con la estatura futbolística de Arturo Vidal, que le ha ganado a la vida, eso no le da derecho a hacer lo que quiere. Tiene una obligación consigo, con sus hijos y su club“, comenzó diciendo Astorga.

En esa línea, añadió: “Se lo digo abiertamente a Arturo, al que le tengo un cariño bastante grande. Sé que está molesto conmigo, se coludió con el ‘chino’ Ríos y me da lo mismo. Arturo, estás equivocado. Si crees que ganaste títulos con Colo Colo, con la Juventus siendo uno de sus máximos goleadores, ganaste todo con el Bayern Múnich, Barcelona. Si crees que por eso puedes hacer lo que quieres, estás confundido y equivocado”.

Finalmente, el preparador físico indicó que “revisé ayer los episodios de Arturo Vidal y me da lata que tenga un paralelo con el comportamiento de Marcelo Ríos. Si creen que son dueños de hacer lo que quieran, y parafraseo a Vidal cuando chocó el Ferrari diciendo ‘¿a mí me vai a meter preso? Te vai a cagar a Chile’. No es así. El deportista, como el artista, como toda persona pública, como tú, como yo en menor medida, tenemos un deber, una obligación. Son ejemplos a seguir por parte de mucha juventud que después creen que pueden hacer lo que quieran”.