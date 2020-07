Matías Dituro y la participación de la UC en Copa Libertadores: “No siento que tengamos una deuda con nadie”

Universidad Católica continúa con los entrenamientos presenciales en San Carlos de Apoquindo donde poco a poco va avanzando en las diferentes etapas de la programación realizada por el cuerpo técnico liderado por Ariel Holan.

En conferencia de prensa virtual, Matías Dituro comentó los trabajos que han realizado durante estos días donde además ha tenido una buena recuperación de la operación que se realizó en su rodilla.”Me he sentido muy bien y estoy feliz porque quedé muy bien después de la operación. No tuve que hacer trabajo diferenciado. El ritmo de mis compañeros es muy bueno, se hizo un gran trabajo en casa“, explicó Dituro.

Hace unas semanas se conoció la programación de la Copa Libertadores, donde dispone que en septiembre debería volver la competencia, algo que para el arquero es algo que hay que asumir en primera instancia ya que “si la Conmebol programó la Copa Libertadores, nos prepararemos para eso. Después, tomar una decisión hoy estando a un mes y medio, es apresurado. Espero que mejore la situación en todos los países de Sudamérica y que está la seguridad de poder jugar estos partidos y no tengamos que estar hablando si estuvo bien o estuvo mal”.

Precisamente al ser consultado por las actuaciones que arrastra la UC en el plano internacional, el argentino manifestó que, “no siento que tengamos una deuda con nadie y si en algún momento sentimos eso, creo que es con nosotros mismos, poder superarnos en esa competición, ojalá podamos entregarle la alegría a toda la gente que se merece y que tanto esfuerzo hace para ir al estadio, para apoyarnos pero no creo que tengamos una deuda en ese sentido”.

Dentro de la planificación de los entrenamientos, el plantel de Universidad Católica realizó un entrenamiento en la cancha principal de San Carlos de Apoquindo, lo que para Dituro fue “estar en San Carlos es espectacular, da adrenalina pensar que estamos avanzando y que estamos cada vez más cerca del regreso. En relación a las posibles lesiones, es muy difícil medirse en un partido, así que el cuerpo técnico está viendo las cargas, pero no estaremos exentos en el regreso. De igual forma, no hay fecha real para el regreso, pero no te puedo decir nada”.

Los Cruzados continuarán con los trabajos a la espera de la confirmación del regreso del torneo local y con la misión de revertir el mal arranque en la Copa Libertadores donde suma dos derrotas ante Inter de Porto Alegre y América de Cali.