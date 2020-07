Marcelo Bielsa fue elegido el mejor entrenador de la Championship por la Asociación de Técnicos de Inglaterra

Marcelo Bielsa sigue cosechando elogios en Inglaterra. El entrenador argentino del Leeds United fue escogido como el mejor entrenador de la Football League Championship por la Asociación de Técnicos de Inglaterra (LMA).

El rosarino logró el ascenso con el histórico club ingles después de 16 años, lo que le valió el reconocimiento de sus pares “quiero agradecer el premio que se me otorga. Para mí tiene un valor especial porque fue decidido por votación de los entrenadores de los equipos que participan en el torneo que obtuvo Leeds”, comentó el argentino.

“El hecho de que sean colegas quienes decidan destacar o premiar mi participación es muy valioso para mí. Los premios normalmente son un reconocimiento al éxito logrado por un equipo en particular, en este caso por mi intermedio se premia o se reconoce el título que obtuvo Leeds”, aseguró Bielsa.

En lo mismo, agregó que “yo sé perfectamente toda la ayuda que he recibido para llevar adelante esta tarea, o para colaborar con el logro que se consiguió. Entonces lo que tengo deseos de hacer es transmitir agradecimiento a la institución y a las autoridades que me contrataron para trabajar en el fútbol inglés, a los aficionados y a todos los componentes del grupo”, indicó.

Por otra parte, pero en la misma premiación, el alemán Jurgen Klopp del Liverpool fue escogido como el Mejor Entrendor del Año tras ganar la Premier League con el cuadro porteño inglés, el primero en sus vitrinas desde el cambio de formato.

🙌 Marcelo has been crowned the Championship Manager of the Year at this year’s LMA Awards pic.twitter.com/CrgIzta9ur

— Leeds United (@LUFC) July 27, 2020