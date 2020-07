Jorge Valdivia quiere retirarse en Colo Colo: “Si me llaman volvería sin problemas”

No se fue bien de Colo Colo, pero los hinchas, en su mayoría, lo siguen respetando. Jorge Valdivia dejó sorpresivamente el Estadio Monumental a fines del 2019 y pese a ello desea volver.

Así lo aseguró en una conversación con “Hermanos, separados al nacer” de Canal 13, instancia donde dijo que “si me llaman volvería sin problemas. Yo no tengo mayores trabas, por así decirlo, para volver a Colo Colo. Me gustaría retirarme en el club“, aseguró.

En la misma conversación recordó la Copa Libertadores del 2018 cuando quedaron eliminado ante Palmeiras “siento que ese equipo que tuvimos era un equipazo con grandes jugadores y grandes compañeros”, aseguró.

“Me hubiese gustado jugar otra Copa Libertadores con el grupo que tenía Colo Colo en ese momento. Creo que nos faltó reforzarnos un poco más para poder haber jugado una nueva Copa Libertadores y mantener la base, que era muy buena“, complementó Valdivia.