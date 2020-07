Arturo Vidal: “Me encantaría que las clasificatorias se jueguen en Europa”

La pandemia del Covid.-19 ha tenido que retrasar torneos internacionales y competencias locales para evitar rebrotes a lo largo del mundo.

Uno de los eventos que ha sido suspendido son las clasificatorias para el Mundial de Catar 2022 debido a las fechas de incertidumbre que atraviesa el continente.

Ante la opción que estos duelos se jueguen en Europa, uno que se manifestó a favor fue el seleccionado chileno Arturo Vidal.

En conversación con Win Sports, el “King” aseguró que le gusta mucho la opción. “Sería ideal, así no tenemos que viajar a Sudamérica porque son muchas horas. Y también el clima acá es parejo, entonces el que juegue mejor va a clasificar. No van a haber diferencias de clima, hora y tiempo. Se puede ver un mejor fútbol. Me encantaría que las clasificatorias se jueguen en Europa”.

De momento, los partidos están programados para noviembre del presente año.