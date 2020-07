Agustín Orión confiesa: “A mí me incitaron para renunciar a Colo Colo”

Agustín Orión soltó la artillería este martes en el programa “Todos somos técnicos” del CDF, donde reveló cómo fue su bullada salida de Colo Colo.

“Me habían dicho que, de continuar antes de diciembre, tras decir que iba a renovar como le dije a Marcelo Espina, porque me sentía muy cómodo en el club incluso si me bajaban el sueldo. Él me dice que no iban a indicar nada aun porque había jugadores que estaban en evaluaciones”, comenzó diciendo.

Pese a lo anterior y el ambiente un tanto rato en Pedreros, el meta argentino logró renovar con el club hasta la llegada de Mario Salas.

“Empezamos a entrenar, sucedieron hechos que cuando estás dentro te das cuenta y que a una cierta edad no estás dispuesto a aguantar”, lanzó sobre su relación con el DT.

En esa línea, Orión añadió: “A mí me incitaron para que tomara la decisión de renunciar“.

Por último, el golero aseguró que con Salas “no he vuelto a hablar desde mi salida. Me despedí por respeto. Cuando me fui, tuvimos una charla donde le dije que pensaba de él“.