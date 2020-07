Los polémicos episodios que ha protagonizado Arturo Vidal durante su carrera como futbolista

Por Cristián Cavieres

Todo lo que hagan figuras del deporte, muchos de ellos con varios seguidores en las redes sociales o con el solo hecho de la idolatría que generan, tendrá repercusión y eso (seguramente) lo tiene claro Arturo Vidal.

“El Rey” y su última aparición la noche del domingo realizando un Instagram Live en el cual se le ve en un estado “bastante particular” cerrando sus vacaciones en Ibiza y que desde luego en su debido derecho que le permite su momento de libertad, obvio no pasaría desapercibido.

No obstante, surgen voces al respecto. Unos, que la gente no puede opinar ni juzgar el comportamiento del mediocampista del Barcelona en ese período, mientras que otros que son actitudes poco decorosas de alguien que es un referente para la selección como también para su club.

Y tras lo ocurrido, de inmediato se vienen a la mente tres episodios en donde Vidal vivió complejos momentos donde él y el alcohol fueron un muy mal complemento.

El Bautizazo

El 8 de noviembre de 2011 será recordado por el conocido “Bautizazo”. Chile preparaba su viaje a Uruguay para enfrentar a la Celeste por las clasificatorias y el técnico de la Roja por aquel entonces, Claudio Borghi, les dio libre a los jugadores con la salvedad que debían volver a una hora determinada. Aprovechando la “libertad”, Jorge Valdivia bautizó a unos de sus hijos y en la celebración estuvieron invitados Jean Beausejour, Carlos Carmona, Gonzalo Jara y Arturo Vidal. Los seleccionados llegaron 45 minutos después de la hora indicada por el “Bichi” en claro estado de ebriedad.

El entrenador los marginó de la nómina y al día siguiente la tal bullada conferencia de cuatro de los cinco involucrados. Vidal no acudió junto a sus compañeros y días después enfrentó solo el momento y ofreció disculpas lo que le permitió recibir un indulto de parte del Consejo de Presidentes, tras los 10 partidos de sanción que le dio la ANFP a cada uno. Fue el primero de los cinco en tener una nueva oportunidad en el equipo de todos, a los siete meses volvió.

Accidente en plena Copa América

Hace algunas semanas se cumplieron cinco años de la obtención de la Copa América disputada en nuestro país. Lindo triunfo, pero no exento de polémicas y la mayor de ellas la protagonizó el nacido en San Joaquín.

Otra jornada libre para los seleccionados que venían de empatar ante México y Vidal junto a su señora de aquel entonces vivió esas horas en uno de sus mayores pasatiempos, el Casino Monticello. Tras una noche de juegos y alcohol, la familia retornó a Santiago. El formado en Colo Colo chocó su Ferrari en estado de ebriedad en el kilómetro 25 del Acceso Sur a Santiago, en el paso superior Los Guindos.

Afortunadamente todos los involucrados resultaron ilesos, pero recordada será la frase que El King le dijo a uno de los carabineros que llegó al lugar, “Espósame, pero te cagarás a todo Chile”. Al día siguiente, Vidal ofrecía disculpas públicas mientras lloraba como un niño. Sampaoli le dio el perdonazo.

Otra del Monticello

“Me quieren acusar de algo que no fue”, dijo el Rey en agosto de 2017. Lo concreto es que en el Casino Monticello días previos a un duelo trascendental de Chile ante Paraguay por las clasificatorias a Rusia 2018, una denuncia por desórdenes en el Casino Monticello, tras una fiesta en algunas habitaciones (que el propio Vidal habría arrendado) del mencionado lugar de San Francisco de Mostazal alertó a carabineros. Testigo asegura haber visto al futbolista y como siempre junto a familiares y esos amigos que lo acompañan a todas partes, mientras que la policía dijo no haber tenido contacto con el jugador. Para la estadística quedará la derrota ante los guaraníes por tres a cero con autogol del “8” y la casi marginación de la Copa del Mundo.

Si Chiellini lo dijo…

Lo más reciente vino de la palabra del defensor italiano, Giorgio Chiellini. El jugador de la Juventus y ex compañero del nacional en la Vecchia Signora, desclasificó varios episodios en su autobiografía en la que cuenta que Arturo y el alcohol eran una dupla de temer.

“Alguien como Vidal a veces salió y bebió más de lo necesario, todos lo saben, se puede decir que el alcohol era un punto débil. El gran Arturo, un par de veces no se presentó para entrenar, o llegó estando, por así decirlo, alegre”, resaltó Chiellini.

El zaguero italiano no se quedó ahí y contó de otro momento vivido en Miami. “”Estábamos en Miami la noche antes del último entrenamiento antes de quedar libres. A la mañana siguiente, Arturo no se veía por ninguna parte. Estaba en la cama, estábamos todos vestidos de negro y hacían 40 grados: el señor (Antonio) Conte no podía esperar a que Vidal en ese estado se rindiera, se pusiera rojo y le dio un castigo ejemplar. En cambio, después de 10 minutos en los que Arturo todavía parecía borracho y ni siquiera vio pasar la pelota, terminó el entrenamiento corriendo como loco”, dijo sin ocultar nada.

El campeón de América no se quedó callado y a través de sus redes comentó que “En todos lados hay códigos”.

El referente de muchos, ídolo de niños que dentro de la cancha es un crack irreprochable y que aprovecha al máximo sus ratos libres. O también, el que para muchos es el mejor jugador chileno de la historia o el que “se rie de los tontitos”. ¿Cuál le gusta? Juzgue usted.