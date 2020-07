Matías Rodríguez por llegada de Aubert a la presidencia de la “U”: “Le va hacer muy bien al club”

El lateral derecho y capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, se refirió a la salida de José Luis Navarrete de la presidencia de Azul Azul, la llegada al puesto de Cristián Aubert y el paso de Sebastián Beccacece como entrenador del conjunto laico.

En conversación con Emisora Bullanguera, el argentino le deseó lo mejor a Navarrete y aseguró que el arribo de Aubert a la presidencia del cuadro azul le hará bien al club. “Ayer en la mañana, José Luis (Navarrete) conversó conmigo donde me comunicó su salida de la presidencia, pero que de todas formas iba a continuar en el directorio. Ahí también me dijo que asumía Cristián Aubert (…) A él (Navarrete) lo considero un hombre directo, honesto y cuando algo no se podía, te lo decía. En lo personal tuvimos una muy buena relación y excelente comunicación. Él va a seguir ligado al club, él quiere al club y le deseo lo mejor“, señaló.

“Yo tuve la gran posibilidad de trabajar con Cristián (Aubert) entre el 2010 y 2013, lo conozco bien, es un gran profesional, le va hacer muy bien al club y obviamente le deseo lo mejor (…) Se ha visto en redes sociales que muchos ex compañeros ya le han dedicado buenas palabras y sobre todo resaltan lo buena persona que es”, afirmó Rodríguez.

También tuvo palabras para el paso de Beccacece en la banca de los universitarios, indicando que se pudo haber manejado mejor la situación y finalizó aseverando que el mal rendimiento de ese equipo se debió a los jugadores. “Fue extraño. Se podría haber esperado un día más. Imagínate, después llegamos a la concentración y había chicos llorando porque no iban a seguir, de que cómo iban a jugar el partido siguiente, de que no tenían ganas. Recuerdo que nunca había visto a Martín Lasarte tan enojado como ese día, por cómo se habían manejado las cosas“, comentó

“Yo creo que fue más culpa de los jugadores que del entrenador, porque él nos entregaba todas las herramientas habidas y por haber. Después del 8-1 a O’Higgins, todos nos imaginamos cosas lindas. Pero el siguiente partido empatamos con San Luis, perdimos con River de Uruguay y ahí empezamos a caer y no nos pudimos levantar”, sentenció el capitán de la “U”.