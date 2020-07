La dura respuesta de Claudio Bravo a un hincha que lo increpó por opinar sobre el caso de Antonia Barra

Siempre activo, presente en las redes sociales y en la contingencia de nuestro país, el portero de la Selección Chilena y del Manchester City, Claudio Bravo se ha manifestado durante la semana respecto al caso de violación contra Antonia Barra, tras la prisión preventiva que se decretó contra Martín Pradenas.

En ello, el portero escribió hace algunas horas un sentido mensaje tanto para Barra como Fernanda Maciel “buenos días Antonia Barra donde sea que estés vamos a estar junto a ti y junto a muchas más víctimas que sufren día a día lo mismo que tú Fernanda Maciel no nos olvidamos“, esgrimió en su cuenta de Twitter.

Aquello originó la respuesta de un usuario en la red social, quien lo criticó con dureza “Claudio, concéntrate en jugar no seas un mediocre que se sienta en la banca, la gente de Viluco está decepcionada“.

Como era de esperar, la respuesta del bicampeón de América llegó y fue tajante “Igual me la comes genio, pero no pasa nada“, escribió Bravo adjuntando pantallazos de otros comentarios del usuario, donde celebraba las actuaciones del arquero en la portería de la Selección Chilena.

