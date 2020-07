Justo Villar: No veo bien jugar nuestras eliminatorias en Europa

“Grítalo América” tuvo su estreno en las señales digitales de ADN. El Director Deportivo de la Selección Paraguaya, Justo Villar, fue el invitado del programa que conduce el “Trovador del Gol” Alberto Jesús López y Andrés Vargas.

El Director Deportivo de Paraguay analizó la posibilidad que se puedan jugar las Eliminatorias en otro continente. “No sé si esa información es tan cierta, son rumores. Tenemos en Europa jugando alrededor de cinco o seis seleccionados, en comparación a las estrellas de selecciones más potentes que tienen a casi todos sus jugadores en Europa, para ellos sería beneficioso que se pueda jugar ahí. También perdería un poco de identidad, a pesar que no juguemos con nuestra gente. No veo muy bien jugar nuestras eliminatorias a Europa”.

El ex arquero de Colo Colo comentó el proceso que ha tenido la Selección Chilena.“Chile, ahora está en un proceso de reestructuración como estamos nosotros. Todavía pueden dar un par de años más, pero va estar duro en esta eliminatoria, creo que todos estaremos muy competitivos, palmo a palmo y entre ellos estaremos nosotros con Chile”.

El paraguayo elogió al guardameta de la Roja, Claudio Bravo. “Claudio es uno de los mejores arqueros que tuvo Sudamérica en mucho tiempo, ha mostrado su calidad jugando en grandes clubes, siendo campeón de América. Conozco muy bien eso de ser capitán de una selección y ser el responsable de un plantel. Es un honor una carga y una responsabilidad. Bravo tiene una importancia notable, no tan solo en Chile, si no que en América”.

Villar analizó el trabajo de Reinaldo Rueda al mando de la Selección Chilena.”Es un técnico serio y un caballero del fútbol, le tocó en Chile un proceso complicado como es el recambio, pero creo que tiene toda la capacidad para hacer un buen papel”.

El ex arquero del equipo albo comentó la actualidad del Cacique y tuvo palabras especiales para el actual DT Gualberto Jara. “Colo Colo tiene una identidad de salir a ganar en donde sea. La característica primordial es de ir para adelante y buscar el arco rival. Así como están las cosas Gualberto apoyado mucho en los más grandes puede hacer buenas cosas. Ojalá se pueda quedar, el club necesita estabilidad para tomar vuelo“.

Además, el paraguayo recordó su salida del cuadro albo. “No fue la salida como quería. Me habría gustado estar jugando y colgar los guantes en el Estadio Monumental, pero no se dio. A mucha gente no le gustó cómo me fui. Con Guede no hablé nunca más, desde el Apertura 2017. Seguramente las vueltas del fútbol nos volverán a juntar en algún lugar y seguramente hablaremos de cosas que sucedieron, pero no hay nada que reprochar”.

Finalmente, Villar confesó en “Grítalo América” que espera volver al estadio Monumental alguna vez.”Pienso que cualquier cosa puede pasar, no me cierro a nada, hoy estoy muy bien en la Selección Paraguaya. Pero sé que en algún momento voy a volver a Colo Colo y si no me toca en algún rol, voy a ir a disfrutar de ir a ver algún partido de Copa Libertadores o Campeonato Nacional”, sentenció.

Revisa la entrevista completa aquí.