Christian Bravo por duelo ante Colo-Colo: “No nos han dicho nada sobre normativas por si viajamos”

Christian Bravo, jugador de Peñarol se refirió en torno a la polémica que existe por los duelo de Copa Libertadores, donde deberán medirse ante Colo-Colo.

El exUniversidad Católica dejó claro que jugar contra un exarchirrival le da una motivación extra y se siente entusiasmado de disputar un paritdo en suelo nacional.

En conversación con el programa “Pelota Parada”, el delantero dijo que le atrae mucho la idea de jugar en el Monumental. “Obviamente que es lindo jugar contra Colo Colo. Siempre fue una motivación extra, porque vestía la camiseta cruzada y eso me motivaba a ganarle a un archirrival directo. Por mí, quiero ir a jugar, aunque no sea con gente, pero la motivación de ir al Monumental me permite tomarlo con toda seriedad”.

Bravo aclaró que se mantiene una incógnita sobre la decisión de viajar a Chile. “Nos estamos preparando para ese partido y llevamos un mes y medio entrenando con normalidad. A los jugadores no nos han dicho nada al respecto de las normativas si viajamos por la Libertadores”.

Colo-Colo y Peñarol están disputando el Grupo C junto a Athletico Paranaense y Jorge Wilstermann. Todos tienen los mismos 3 puntos.