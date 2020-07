Luis Musrri: El chileno festejó más el ascenso de Bielsa que el título de Pellegrini en la Premier League

Luis Musrri, entrenador de Independiente de Cauquenes conversó sobre los logros de Marcelo Bielsa en el fútbol inglés y la repercusión que generó en Chile.

En diálogo con Direct TV, el técnico aseguró que si bien, se puso contento por el extécnico de la “Roja”, siente que no se valora lo suficiente lo que realizó Manuel Pellegrini. “Yo admiro todo el trabajo de Marcelo Bielsa, pero la realidad es que el chileno festejó más el ascenso que el título que logró Manuel Pellegrini en la Premier League. Debería ser nuestro orgullo y no se valora”.

De paso, aseguró que como entrenador nacional no cuenta con el respaldo suficiente de los clubes. “Los técnicos chilenos no saben vender su imagen. Yo fui a Italia, vi los trabajos de Atalanta y Milán, y nunca lo dije. He tenido muy buenas campañas como entrenador”.

Musrri tuvo un poco afortunado paso por Universidad de Chile durante el 2016 junto a Víctor Hugo Castañeda.