Humberto Suazo: “Me merezco terminar así, en Primera División”

Por Cristián Cavieres Armijo

Una grata sorpresa provocó la llegada de Humberto Suazo a Deportes La Serena, en donde ya está entrenando junto a sus nuevos compañeros en la Cuarta Región.

Pero el “Chupete” se quiere despedir a lo grande y si bien pasó dos años fuera de las canchas, un regreso a su San Antonio Unido amado, para luego tener la opción de jugar en la Primera B en tres duelos en cuales defendió la camiseta de Deportes Santa Cruz, al goleador se le abrió la puerta grande de nuestro fútbol y así coronar una gran carrera.

En conversación con Mi Radio de La Serena, el ex mundialista dijo que “me merezco terminar así, en Primera División”. Tras aquello le consultaron si el elenco papayero sería su último club, a lo que Suazo afirmó de manera contundente.

“Sí. Igual 39 años, pero lo principal de todo es que quiero disfrutar, quiero ayudar al equipo a que gane partidos, que sume puntos y que se mantenga en Primera División. Esa es mi gran motivación hoy en día”, comentó el sanantonino.

Sobre la influencia de Jaime Valdés y si lo convenció o no para que llegase a La Serena, el romperedes aseveró que “conversábamos siempre con el ‘Pajarito`. Gusta compartir la cancha con jugadores así, esperamos en compañía de todo el grupo hacer las cosas bien”.

De su salida tormentosa de Colo Colo el año 2015, Humberto no tuvo reparos en decir que “ya me despejé totalmente, un día que hablé con el Canal del Fútbol era lo que necesitaba realmente porque lo tenía guardado desde hace mucho tiempo, pero ya no y ando super relajado”, aclaró “Chupete”.

Finalmente, Suazo dijo estar agradecido del técnico serenense Francisco Bozán y que le gusta este gran desafío ya que él es un hombre de retos.