Cristián Castañeda y su salida de la U: “Parece que a alguien le dio miedo que siguiéramos en el cargo”

En entrevista con “Emisora Bullanguera”, el ex ayudante técnico de Universidad de Chile, Cristián Castañeda, se refirió a la polémica salida que tuvo el cuerpo técnico que compartía junto a su hermano Víctor Hugo Castañeda y Luis Musrri.

Al respecto, comenzó diciendo que “la verdad, no fueron las mejores instancias. La U no venía bien con Sebastián Beccacece, un DT, supuestamente, muy capaz y entendido, pero le fue mal. Llegamos nosotros y fue complicado. Es un mea culpa que tenemos, de que no nos manejamos de la manera que hubiésemos querido. Me hubiese gustado que nos diesen un año, por lo menos. Y eso que no hicimos una campaña tan paupérrima como la anterior. Nos faltaron prácticamente días para cumplir los tres meses, y no se puede conseguir tantas cosas en ese tiempo”.

En esa línea, añadió: “Hubo cosas más allá de lo netamente futbolístico que no nos permitieron continuar en la U. Parece que a alguien le dio miedo que siguiéramos en el cargo, porque a fin de año íbamos a hacer algunos cambios que no les iban a gustar a todo el mundo. Espero volver a participar en un cuerpo técnico que dirija a la U, porque creo que algo quedó pendiente”, agregó.

Finalmente, el exjugador de la U manifestó que “yo tengo mucho respeto por todos, no quiero individualizar y chocarme con ídolos de la U. No vale la pena (…) A mí en lo personal me dolió mucho no seguir. En nuestro contrato estaba estipulado en el contrato que si clasificábamos a una copa internacional, nos quedábamos. Y en efecto, logramos clasificar a una copa internacional, pero nos terminaron echando igual. Eso te dice un poco de lo que se vivió. Es un dolor que va a ser difícil que subsane. Nosotros también tuvimos una cuota de responsabilidad, que ya conversamos con mi hermano, con “Lucho”, con los que se tenía que hablar”.