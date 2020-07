José Pedro Fuenzalida respondió a Nico Castillo luego de que el delantero cuestionara su rol como capitán de la UC: “Tengo la mejor opinión de él”

“Si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país, y eso no lo digo yo, lo dicen la historia, los títulos y, para mí, la U tiene la barra más grande del país“, estas palabras de José Pedro Fuenzalida generaron gran polémico en el balompié nacional.

Uno de sus más grandes críticos fue el goleador Nicolás Castillo, quien le mandó una dura indirecta a “Chapita” despues de sus palabras en conversación con DirecTV.

“El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente“, , lanzó Castillo, agregando que “da igual con quién compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos(…) Esto es católica CTM“.

Después de lo anterior, Fuenzalida respondió este domingo con una extensa carta, donde expuso todos sus puntos de manera clara y consistente.

“Mis declaraciones fueron dadas en un contexto de análisis y que mis referencias están hechas desde los números y estadísticas principalmente (…) En lo único que hago una referencia a la CALIDAD, es con respecto a Católica, señalando que es “lejos la mejor institución” y cuando digo eso me refiero a todos los que hacemos el club, su historia, sus hinchas, sus jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores, la cuestión dirigencial del club y su infraestructura”.

Tras ello, lanzó su respuesta a Castillo de manera directa. “Con respecto al Nico, solo quiero decir que tengo la mejor opinión de él como compañero en Católica y la Selección, sé cómo vive el fútbol y lo que quiere a Católica. Seguramente pronto habrá posibilidad de conversar”.