Lautaro Martínez esperaría un año más para fichar por el Barcelona

Se comienza a acabar la teleserie entre Lautaro Martínez y el Barcelona, ya que todo hace indicar que el jugador esperaría un año más para fichar por el Barcelona y por mientras permanecería en el Inter de Milán.

Al respecto, desde AS España sostienen que “Lautaro se aleja del Barcelona, al menos durante este mercado de fichajes. La Gazzeta desvela que el jugador aceptaría jugar otro año más en el Inter y ya fichar con el Barça. Fuentes muy cercanas al futbolista ratifican a AS esta información y añaden que el jugador ha rechazado otras propuestas porque solamente quiere jugar en el club culé. Además, el delantero está muy agradecido al Barcelona por el esfuerzo que están haciendo y sabe que el Inter, en principio, no acepta ningún intercambio de

En esa línea, añaden: “Pese a que el argentino estaría dispuesto a esperar al Barça, lo cierto es que está forzando para que le dejen salir este verano. Ya ha tenido varias reuniones con el club italiano y le ha expresado que quiere abandonar el club. Aunque Marotta (CEO del Inter) niegue que Lautaro haya pedido marcharse, el entorno del jugador dictamina todo lo contario. También afirman que su experiencia en el Camp Nou cuando jugó con el Inter fue la mayor a nivel profesional“.

También desde Europa aseguran que tras el gran nivel de Alexis Sánchez, Antonio Conte estaría encantado en la dupla que están formando el chileno y el argentino, una razón más para quedarse.