Héctor Tapia quiere una revancha en Colo-Colo: “Creo que quedaron batallas sin pelear”

Héctor Tapia, exentrenador de Colo-Colo conversó sobre cómo ve la realidad del cuadro albo y su intención de poder volver a estar en la banca del cacique.

En conversación con “Grítalo América”, el técnico aseguró que a largo plazo le gustaría poder volver a tener la chance de dirigir a los albos. “Yo creo que quedaron batallas sin pelear, quedaron logros sin conseguir, a mí me gustaría y creo que estuvimos ahí. En la segunda etapa, nos tocó asumir un equipo que ya venía formado, el plantel que teníamos era riquísimo con jugadores talentosos. Logramos llegar a cuartos de final de Copa Libertadores. Dios me dirá si es que nuevamente nos pone en el camino y se reúnen todos los puntos que se tienen que reunir para poder trabajar en un club que le tengo mucha estima”.

De todas formas, aseguró que otro de sus sueños es asumir la selección chilena. “Obviamente, es una meta, a lo que aspiro y que sin duda me gustaría hacer. Creo que no hay nada más bonito y que te llena de orgullo que el defender la camiseta de tu país y a mí me tocó hacerlo en todos los niveles en la Selección como jugador y me gustaría claramente como técnico poder hacerlo”.

El último paso como técnico de Tapia fue en Perú cuando estuvo en el Real Garcilaso el 2019.