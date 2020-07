Javier Torrente por Marcelo Bielsa: Capaz que si no trabajaba con él, no habría sido técnico de primera

Javier Torrente, entrenador de Everton de Viña del Mar conversó con “Los Tenores” sobre el presente del cuadro ruletero y del ascenso del Leeds United de Marcelo Bielsa.

Torrente fue ayudante del exentrenador de la selección chilena en diversos clubes, por lo que expresó su alegría por el nuevo logro del trasandino. “Por supuesto que seguí la campaña del Leeds. Este año logra consagrar lo que había buscado el equipo todo el año. Además muy contento por Marcelo y todo su equipo de trabajo. Todos lo que lo acompañan, espero puedan estar disfrutando de esto”.

Incluso, sinceró que su trayectoria se debe a Bielsa. “Es un camino de aprendizaje permanente. Capaz que si no trabajaba con él, no hubiese tenido la oportunidad de ser técnico de primera. Aprendí muchísimo, hay cosas que he ido modificando. Pero las formas de entrenamiento, los equipos directos, eso esencialmente se mantiene”.

El técnico de los viñamarinos manifestó su alegría por el retorno a las prácticas durante la jornada del día jueves. “Muy feliz por eso, que hayamos vuelto. Podemos trabajar un poquito más todos juntos, un poquito mejor. Por supuesto que los que estuvieron en Con Con están mejor que los que se agregaron ahora. Somos un equipo y los que fueron ganando tiempo, que vayan empujando. El resto, acoplando para lo que se viene. Sería interesante y positivo que se confirmara esto de los 20 convocados y cinco cambios, para que haya un reparto mayor en futbolistas. Que nos dejen trabajar un mes y que se concrete eso”.

Por la partida de Patricio Rubio al Alianza Lima, Torrente solo llenó de elogios al atacante y manifestó que irán en busca de un goleador. “Lo vemos positivo para Patricio y para la institución. Buscaremos prontamente reemplazarlo con alguien de características similares. Un hombre goleador y de calidad. Existe la voluntad de que traigamos un jugador en su puesto que cumpla las expectativas que teníamos desde el principio”.