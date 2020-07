Hernán Caputto sobre los primeros días de entrenamiento: “Se ve alegría que es lo más importante”

Durante esta jornada, Universidad de Chile completó su segundo entrenamiento presencial divididos en dos grupos en el Centro Deportivo Azul.

En conferencia de prensa, el entrenador de los azules, Hernán Caputto, describió las sensaciones de volver a las prácticas.”Todos, no solamente los jugadores, cuerpo técnico y staff estamos muy contentos con este retorno de los entrenamientos en cancha. Se ve alegría que es lo más importante, de a poco vamos a encontrar lo que queremos en el tono físico y futbolístico, pero creo que el comienzo sobre todo con mucha alegría y mucha disposición ha sido muy grato”.

Además, el DT comentó cómo vio a los jugadores en este retorno.”Evidentemente en estos dos días ha sido un poco evaluar lo que podría dar en cosas futbolísticas y físicas como tal. La verdad estamos conformes de haberlos visto, están en forma, eso es importante. El equipo se ve con mucho entusiasmo y con muchas ganas y creo que ansiamos un buen retorno al torneo, evidentemente tenemos días de entrenamiento para ponernos en forma total para la competencia”.

Sobre cómo irán evolucionando los trabajos, el estratega azul aseguró que es difícil decirlo sin saber cuándo volverá el campeonato.”Hay que considerar que todavía no tenemos una fecha fija de inicio del torneo. Estamos centrados en nuestra segunda sesión y eso nos reconforta. Vamos a ir paso a paso y ahí evaluaremos todo lo que viene para el comienzo del torneo”.

Caputto también explicó los objetivos a corto plazo durante estos primeros trabajos.”Todos debemos evaluar qué se hizo bien y qué se hizo mal para mejorar las cosas del presente. Lo más importante es el regreso a los entrenamientos, que volvamos a estar en forma como lo hicimos en las primeras siete fechas del torneo y lógicamente lo que resta del año, uno augura cosas buenas y ansía también por lo que hemos trabajado y lo que responsabiliza a un club como Universidad de Chile”.

El DT también tuvo palabras para Fernando Cornejo y Jean Beausejour, quienes habían estado lesionados antes de la para por la pandemia.”Ha sido muy buena su recuperación. Tuvieron un tiempo amplio, pero muy buen ocupado. Ayer y hoy han entrenado con total normalidad y se les ve muy bien”.

Finalmente, sobre los rumores que Jimmy Martínez pueda partir a Deportes La Serena, Caputto aseguró que no ha sabido nada.”No he escuchado nada, no es nuestra intención, hay un consenso que ningún jugador salga del club en estos momentos. Será evaluado seguramente si algún jugador se va, si es pretendido por algún equipo, pero hoy estoy muy conforme con el equipo que está y el club también, pero realmente queremos que todo el plantel se quede durante todo el 2020“, sentenció.