Messi alza la voz tras caída ante el Osasuna: “Si no reaccionamos, no ganaremos al Napoli”

El astro del Barcelona, Lionel Messi, se ofuscó tras la caída de su escuadra por 2-1 ante el Osasuna en el Camp Nou, asegurando que si siguen mostrando ese nivel no podrán superar al próximo rival que tienen el Champions League: el Napoli.

“Lo dije hace tiempo que si seguíamos así sería muy difícil ganar la Champions y no ha dado ni para ganar la Liga. Y si no reaccionamos no ganaremos ni al Napoli“, sostuvo Messi tras el cotejo.

En esa línea, añadió que “nos viene bien el parón para limpiar la cabeza y descansar, pensar que en la Champions partimos de cero y que son cuatro partidos que te pueden dar el título que todos deseamos. Pero para eso, debemos cambiar mucho y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos por los árbitros”.