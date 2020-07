Nicolás Maturana le regaló una casa a una pareja de ancianos para que no pasen frío

El futbolista de Colo Colo, Nicolás Maturana siempre se ha caracterizado por tener una opinión clara sobre temas sociales y también por su solidaridad con los más necesitados.

El jugador albo, junto a un grupo de amigos y ayudado por el Sifup, le regalaron una casa a una pareja de ancianos.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Maturana, quien destacó el hecho.”Entrega de casa a la señora Gabriela y su marido Manuel de La Granja. Quiero agradecer a mis amigos y a la gente del Sifup por la ayuda brindada para poder satisfacer las necesidades a una pareja de abuelitos que no tenían una vivienda digna para seguir pasando sus años de vida. No les regalamos una mansión, pero sí les brindamos un techo para que no pasen frío“.

En el texto, el futbolista albo también realizó un pedido al Gobierno. “Debo hacer mención, y por lo que me ha caracterizado últimamente, es seguir aludiendo a las pensiones dignas, para que los adultos mayores puedan tener un mejor pasar, que les alcance para sus insumos básicos, y no tengan que pasar penurias como estos dos y los miles de abuelitos que deben estar expuestos a esto”.

Finalmente, Maturana aseguró que continuará intentando ayudar al resto.”A seguir luchando por un Chile mejor y más justo para todos, no sólo para algunos, sino para todos y todas las personas que la pasan mal en este país”,sentenció.