José Luis Sierra confesó que le gustaría dirigir a Universidad Católica: “Siempre me ha gustado la forma de jugar que tiene”

José Luis Sierra, entrenador chileno analizó la realidad del fútbol nacional que se encuentra suspendido a raíz del coronavirus.

En conversación con el programa web Despelotados, Sierra confesó que ante la opción de volver a dirigir a un grande del fútbol chileno, le gustaría ser considerado en Universidad Católica. “Siempre me ha gustado la forma de jugar que tiene. Más allá de cambio de entrenadores y una cosa u otra, tiene una formación desde la base en sus jugadores y es de los pocos equipos que intenta mantener una línea. Ha tenido cambios, pero en la base, mantiene ese gusto por el buen fútbol, por tener la posesión del balón”.

De paso, criticó la salida que tuvo Mario Salas en Colo-Colo a comienzos de año. “Es medio ilógico que un técnico que sale campeón de la Copa Chile, a la tercera o cuarta fecha del siguiente torneo, terminan sacándolo. No le encuentro mucho sentido. Es un técnico que tiene mucha capacidad”.

Por el fichaje de Manuel Pellegrini en el Betis, el “Coto” aseguró que Chile no ha valorado el trabajo del técnico, que debiese haber sido considerado como una opción válida para la “Roja”. “Yo consideraba, en un momento, que el fútbol chileno tenía que unirse y decir ‘don Manuel, ¿qué quiere usted para tomar la Selección? Arme usted un plan de trabajo’. Debe ser el mejor entrenador en la historia del fútbol chileno, por los clubes que ha dirigido y por su historia. No veo ese entusiasmo y creo que Don Manuel debe sentir eso. No ve ese entusiasmo de que lo quieran, tanto como lo quiere, por ejemplo, el Betis”.