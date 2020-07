Destrozan a Humberto Suazo tras haber dejado equipo de Primera B: “Se fue por la ventana”

Tras la confirmación de que Humberto Suazo volverá a Primera División a defender los colores de Deportes La Serena, el presidente de Deportes Santa Cruz -último club de “Chupete”- se lanzó con todo contra el ariete, asegurando que “se fue por la ventana” de la institución.

Andrés Alvarado, sostuvo en el programa de Facebook Live ‘Somos Deportes Santa Cruz’ que “la llegada de Humberto a Santa Cruz fue por conversaciones y cercanía que tenía yo de chico con él y con Osvaldo (Arica) Hurtado. Estaba con ganas de jugar y le ofrecimos. Estaba muy motivado, en forma, estaba mejor que cuando se retiró incluso. Durante la pandemia siguió entrenado bien, hasta que un jueves 2 de julio recibí un llamado de gente de Deportes La Serena. No sé cuál fue la génesis. Yo por lo que supe, el ‘pajarito’ Valdés lo tienta a irse a jugar por ellos“.

En esa línea, el directivo agregó: “Así no lo íbamos a tener. Él en algún momento se taimó, porque creyó que estábamos poniendo trabas, pero no es así, no hemos ganado ni un solo peso con él. Estamos súper apenados con lo que pasó”.

“He tenido experiencias con jugadores que los pretenden de otros equipos y uno sabe con anticipación normalmente. En este caso no fue así, fue una decisión tomada. La gente que lo lleva a Serena es a través de Felicevich (representante de jugadores). Le dijimos que lo pensara, pero ya estaba listo”, añadió Alvarado.

Finalmente, el mandamás de Santa Cruz indicó que Suazo “jugó con lo que le habíamos ofrecido. Le habíamos dicho que ojalá se retirara en Santa Cruz, por la puerta grande. Lamentablemente se fue por la ventana, ni siquiera se despidió de los compañeros, eso da mucha lata porque todos los chicos le entregaron su apoyo, sus respetos. Por lo menos decir gracias, dar la cara, me voy por esto. Jugó dos años en Segunda División y no lo agarró ningún equipo. Esa es la lata y la pena que tengo con él, no pensó en nosotros solo pensó en él”.