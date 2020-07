Xavi alabó a la Selección Nacional: “A excepción de Chile y después Alemania, nadie nos jugaba de tú a tú”

El exjugador del Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd, Xavi Hernández, recordó la campaña de España durante el mundial de Sudáfrica 2010 y llenó de elogios a “La Roja”.

En una entrevista para El País, el exfutbolista indicó que la mayoría de equipos en ese entonces le regalaban la cancha, a excepción de Chile y Alemania, quienes jugaban de forma más directa. “Nos sentíamos seguros, porque habíamos ganado la Eurocopa de 2008, superamos a Italia en los penaltis, cosa que da mucha moral y confianza, y los rivales ya nos respetaban mucho. La mayoría, por no decir todos, nos dejaban el campo para nosotros, se replegaban, nos esperaban y se nos hacía muy difícil entrar en cancha contraria porque no había espacios”, señaló.

“A excepción de Chile y después Alemania, nadie nos jugaba de tú a tú. Todos conocían mucho nuestro fútbol, sabían cómo contrarrestarnos y costaba generar ocasiones. Al final, merecimos ganar”, afirmó Xavi.

Además manifestó que el día de la final ante Holanda había una presión enorme, tanto que hasta al entrenador de la selección española, Vicente del Bosque, le temblaban las piernas. “Yo estaba convencido desde el inicio de que era nuestro Mundial. La presión era máxima, la mayor de mi vida deportiva. El día se me hizo eterno, el partido no empezaba nunca. Todo el mundo estaba más o menos igual en el equipo. Me parece que el míster Del Bosque confesó haber dicho que le temblaban las piernas“, sentenció.