Zinedine Zidane: “Me gustaría que no se utilizara el VAR”

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló tras el triunfo de su escuadra por 2-0 ante el Alavés, que los dejó muy cerca de convertirse en los próximos campeones de España, por encima del Barcelona de Arturo Vidal.

Y ese a las constantes críticas que han recibido por supuestos fallos arbitrales favorables por medio del VAR, el técnico aseguró que le gustaría que este sistema no existiese.

“El VAR está para eso, para ver que las cosas sean claras. Me gustaría que no se utilizara el VAR, pero cuando tienes que mirar, está ahí para eso“, lanzó Zidane.

En esa línea, añadió que “hasta el final no sabes lo que va a pasar. Siempre hay que seguir con respeto. Va a ser un partido muy complicado en Granada”.

Finalmente, el DT francés se refirió a la buena defensa que han tenido durante los últimos cotejos, debido a que no les han encajado goles. “No encajar es imposible. Ahora lo estamos haciendo muy bien, pero no pasa nada por encajar durante la temporada. Hay un rival y te puede meter en dificultades. Últimamente seguimos con lo que estamos haciendo y también tenemos a Thibaut, que está muy en forma. No arriesgamos nada y no concedemos muchas ocasiones al rival”.