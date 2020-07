Mario Salas: No me siento autor de la salida de Agustín Orión de Colo-Colo

Mario Salas comenzó una nueva etapa en Perú, tras salir de Colo-Colo por malos resultados y mala relación con los jugadores. Este jueves se sumó a las prácticas presenciales de Alianza Lima, luego de recuperarse del Coronavirus.

El “Comandante” dio positivo de Covid-19 en su llegada al país vecino, pero ya recibió el alta médica, tras una estricta cuarentena. Por lo tanto, el entrenador ya tiene bajo sus órdenes en cancha al equipo íntimo que había reiniciado los entrenamientos el 6 de julio. “Fui asintomático, estuve en cuarentena lo que correspondía y ya puedo hacer la vida normal”, comentó Salas en el Intagram Live de Hinchapelotas.fm.

Sin embargo, el DT no olvida su estadía en el Monumental y salió al paso de las críticas que lo vinculan a la partida de Agustín Orión. “Yo no siento que lo saqué, fue una decisión de él. Yo lo quería como parte del plantel. Tomó una decisión de salir y llegó a un acuerdo con la dirigencia. En general no me siento autor de la salida de Agustín (Orión) de Colo-Colo”, aclaró Salas.

Además, re refirió a la tan comentada conferencia de prensa del portero argentino que tuvo la presencia de sus compañeros Esteban Paredes, Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia, Carlos Carmona y Jorge Valdivia. “Me pareció bien, ellos estaba despidiendo a un compañero. No lo vi como algo negativo o como algo en contra mío”, confesó el extécnico del cuadro popular.

De paso, se refirió a la posibilidad de que Patricio Rubio se pudiese sumar a Alianza Lima, a quién llenó de elogios. “El ‘Pato’ siempre ha sido un jugador que me ha encantado, podría ser”.