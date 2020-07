Francisco Meneghini por casos Covid-19 en Audax: Son asintomáticos, ya están en aislamiento

Francisco Meneghini, técnico del Audax Italiano conversó sobre los casos positivos que se dieron a conocer de Covid-19 en el equipo itálico.

El técnico aseguró que los cinco positivos se encuentran en buenas condiciones. “Hablé con los cinco contagiados, están bien. Son asintomáticos. Ya empezaron el proceso de aislamiento para no contagiar”.

De todas formas, por el retorno a la competencia, Meneghini aseguró que ve cada vez más lejana la opción de que la vuelta a las canchas sea a final de julio. “Si no me equivoco, el plazo ya no se puede cumplir. Por ende, me parece que la fecha del 31 estaría siendo complicada que se cumpla, pero por parte nuestra siempre respetamos lo que digan las autoridades sanitarias y la ANFP. Atendemos lo nuestro, que es seguir entrenando y estar preparados cuando toque”.

Meneghini llegó a Audax Italiano tras una buena campaña junto a Unión La Calera el torneo pasado.