Aued se refirió a las negociaciones por las rebajas de sueldos: ” No hubo ninguna parte que no haya querido colaborar”

Finalmente Universidad Católica llevó a cabo reuniones entre la dirigencia y el plantel de jugadores para realizar rebajas en los sueldos, una negociación que quedó en nada, ya que tras la presentación de propuestas y contra propuesta, en la UC determinaron mantener el pago de las remuneraciones.

El volante de los cruzados, Luciano Aued, se refirió a estas reuniones y a la decisión informada: “El comunicado es claro. Explica muy bien lo que pasó, y las charlas que mantuvimos con el directorio de Cruzados y la definición de las negociaciones. No hubo ninguna parte que no haya querido colaborar”.

“La realidad es lo que dice ahí: Ambas partes involucradas hemos intentado lo posible para colaborar, de ayudar. De nuestra parte y de parte del directorio, lo que habla a las claras de cómo se maneja Cruzados y el directorio. Hoy por variados aspectos, la UC es el mejor club de Chile y estos aspectos ponen en evidencia que se siguen haciendo las cosas bien”, agregó Aued en conferencia.

Por otro lado, el trasandino se refirió a la posibilidad de volver, en el corto plazo, a los entrenamientos:“Lo vemos cada vez más cerca y esperemos que sea lo antes posible. Los exámenes fueron para ya estar listos ante una posible vuelta a los entrenamientos que esperamos que sea pronto. Están trabajando los encargados de la salud para entregarnos todos los protocolos y que el margen de error sea muy bajo y podamos retomar la actividad”.

Por último, el ex jugador de Racing de Avellaneda tuvo palabras para su posible renovación con el cuadro precordillerano, considerando que su vínculo finaliza en diciembre de este año: “Me siento bien, me siento pleno, siento que estoy rindiendo. No me aventuro a nada. Estoy muy bien acá, muy cómodo y feliz en el club, me tratan muy bien, me han hecho sentir importante, y veremos cuando se acerque la fecha a ver qué decidimos con el club. Tenemos una relación recontrabuena, de recontra diálogo, siempre estar predispuestos para todo de mi lado y del lado de ellos”.