Hernán Caputto sobre su futuro: “Uno quiere estar mucho tiempo en el club”

El plantel de Universidad de Chile continúa entrenando en sus casas a la espera que se autorice volver al Centro Deportivo Azul.

Tanto jugadores como cuerpo técnico se sometieron a exámenes PCR, los cuales salieron negativos.En conferencia de prensa remota, el entrenador de la “U”, Hernán Caputto, comentó esta situación.”La realidad es que nos hemos hecho los exámenes entre martes y miércoles, y por suerte salió todo bien. Está el protocolo y todo lo referido a cómo vamos a iniciar los entrenamientos, y también el detalle de cómo serán las prácticas, pero esperamos el permiso del Ministerio de Salud, ya sea a través de la carta que hizo la ANFP o el levantamiento de la cuarentena”.

La fecha tentativa que había entregado la comisión retorno para la vuelta al fútbol es el 31 de julio, pero aún no ha sido confirmada. El DT reiteró la importancia de volver a las prácticas esta semana para tener un período de tiempo aceptable para ponerse a punto físicamente.”Lo ideal sería más de cuatro semanas, pero con cuatro semanas sería aceptable para poder competir en óptimas condiciones, y habrá que esperar lo que acontece. Todavía no se pronuncian, y una vez pase eso, se verá postergar o ratificar la fecha del 31 de julio“.

Caputto tiene contrato con Universidad de Chile hasta fines de este año. El estratega azul comentó que aún no ha hablado con la dirigencia sobre su futuro.”Ayer (jueves) 2 de julio se cumplió un año desde que llegué a la U y estoy feliz de haber tomado esa decisión, porque que cada día siento que fue la más acertada. Y viendo todo lo que está pasando, siempre la evaluación está en el torneo y en la cancha, pero a veces el entrenador tiene cosas diferentes que son en la gestión”, comenzó respondiendo.

“Uno quiere estar mucho tiempo en el club y siempre he tomado un rol protagónico a la hora de tomar decisiones, y siempre en consenso con la dirigencia. No he conversado con la dirigencia por un tema personal, dado que hoy priorizamos más el conjunto que lo personal”, afirmó el entrenador.

Además, el DT de la “U” se mostró contento con la decisión de Matías Rodríguez de nacionalizarse. “Si bien Matías lo hizo público, es algo que ya veníamos conversando. Quiere hacer el trámite, los tiempos pueden hacerse un poquito más largo y me parece muy buena decisión, es personal y la respeto. Yo la hice en cierto momento por temas parecido. Bienvenido sea eso”.

Finalmente, Caputto afirmó que no tienen planeado traer refuerzos este año.”No hemos hablado de refuerzos, no lo vemos como prioridad. Nuestra principal preocupación es volver a la competencia, volver a los entrenamientos. Estoy bastante contento con los puestos que tenemos, porque lo conformamos a principio de año y las evaluaciones siempre están. Hoy no hay una prioridad para buscar, independientemente que el club siempre busca jugadores”, sentenció.